Ремонт дороги из ХМАО в ЯНАО под угрозой срыва из-за жалоб в ФАС

10 августа 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

Ремонт дороги Уренгой — Надым — Советский под угрозой срыва из-за жалоб Фото: Кондрат Александров © URA.RU Капитальный ремонт участка автодороги Уренгой — Надым — Советский может быть сорван из-за жалобы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Компания ООО «Лидер» считает, что заказчик искусственно укрупнил контракт, чтобы избежать конкуренции, следует из информации о закупке. «Объект закупки — Выполнение работ по капитальному ремонту (с разработкой рабочей документации) и оказанию услуг по содержанию объекта: дорога автомобильная «Уренгой — Надым — Советский», цена контракта — 1 миллиард 572 миллиона рублей. Определение поставщика приостановлено по жалобе компании ООО «Лидер», — сообщается в карточке, размещенной на портале «Госзакупки». Из содержания жалобы следует, что заказчик — казенное учреждение «Управление автомобильных дорог» ХМАО, совместило заказ на капитальный ремонт и содержание автодороги, тем самым повысив цену закупки. Представители ООО «Лидер» считают, что тем самым заказчик пытался ограничить конкуренцию при проведении аукциона. В настоящий момент жалоба находится на рассмотрении в ФАС. Корреспондент агентства обратился за комментарием к руководству «Управления автодорог Югры». На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что власти ХМАО и ЯНАО создали рабочую группу по строительству дороги от Нягани до Салехарда. В ее задачи входит координация и контроль за ходом совместного проекта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Капитальный ремонт участка автодороги Уренгой — Надым — Советский может быть сорван из-за жалобы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Компания ООО «Лидер» считает, что заказчик искусственно укрупнил контракт, чтобы избежать конкуренции, следует из информации о закупке. «Объект закупки — Выполнение работ по капитальному ремонту (с разработкой рабочей документации) и оказанию услуг по содержанию объекта: дорога автомобильная «Уренгой — Надым — Советский», цена контракта — 1 миллиард 572 миллиона рублей. Определение поставщика приостановлено по жалобе компании ООО «Лидер», — сообщается в карточке, размещенной на портале «Госзакупки». Из содержания жалобы следует, что заказчик — казенное учреждение «Управление автомобильных дорог» ХМАО, совместило заказ на капитальный ремонт и содержание автодороги, тем самым повысив цену закупки. Представители ООО «Лидер» считают, что тем самым заказчик пытался ограничить конкуренцию при проведении аукциона. В настоящий момент жалоба находится на рассмотрении в ФАС. Корреспондент агентства обратился за комментарием к руководству «Управления автодорог Югры». На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что власти ХМАО и ЯНАО создали рабочую группу по строительству дороги от Нягани до Салехарда. В ее задачи входит координация и контроль за ходом совместного проекта.