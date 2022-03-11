Власти построят новую дорогу из ЯНАО в ХМАО

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Выездное совещание общественного совета федерального партийного проекта «Безопасные дороги». Екатеринбург, грейдер, урал, строительство, щебень, м5, ремонт дороги, новая дорога, автомобильная дорога
В межрегиональную рабочую группу вошли главы дорожных ведомств Ямала и Югры Фото:

Власти ЯНАО и ХМАО создадут рабочую группу по строительству автомобильной дороги от Салехарда (ЯНАО) до Нягани (ХМАО). Об этом сообщается в документе на сайте окружного правительства.

«Проект постановления подготовлен на основании предложения губернатора ЯНАО в адрес губернатора ХМАО, а также в соответствии с соглашением между правительствами ХМАО и ЯНАО по совместному развитию дорожной и транспортной инфраструктуры. Проект постановления подготовлен в целях реализации межрегионального проекта по строительству автомобильной дороги по маршруту „Нягань — Андра — Белоярский — Надым — Салехард“», — говорится в комментарии к опубликованному документу.

Протяженность участка дороги составит 56 километров, из которых 53 километра будут построены на территории ХМАО, а остальные три километра — ЯНАО. В рабочую группу войдет член правительства ЯНАО, обеспечивающий формирование и реализацию государственной политики в сфере транспорта и дорожного хозяйства, директор департамента транспорта Денис Напольских. От ХМАО в состав совета по согласованию войдет заместитель губернатора, директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Константин Гребешок.

Рабочая группа должна будет обеспечить координацию между исполнительными органами власти округов связанным с реализацией проекта по строительству автомобильной дороги. А также они разработают мероприятия, направленные на реализацию проекта.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство ЯНАО планирует достроить вторую трассу в ХМАО от Надыма до Ханты-Мансийска. Данная трасса должна будет сократить путь из ЯНАО до Екатеринбурга. Помимо этого в округе к 2030 году должны построить всесезонные автомобильные дороги которые свяжут Красноселькуп с Коротчаево и Надым с Югорском (ХМАО).

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Власти ЯНАО и ХМАО создадут рабочую группу по строительству автомобильной дороги от Салехарда (ЯНАО) до Нягани (ХМАО). Об этом сообщается в документе на сайте окружного правительства. «Проект постановления подготовлен на основании предложения губернатора ЯНАО в адрес губернатора ХМАО, а также в соответствии с соглашением между правительствами ХМАО и ЯНАО по совместному развитию дорожной и транспортной инфраструктуры. Проект постановления подготовлен в целях реализации межрегионального проекта по строительству автомобильной дороги по маршруту „Нягань — Андра — Белоярский — Надым — Салехард“», — говорится в комментарии к опубликованному документу. Протяженность участка дороги составит 56 километров, из которых 53 километра будут построены на территории ХМАО, а остальные три километра — ЯНАО. В рабочую группу войдет член правительства ЯНАО, обеспечивающий формирование и реализацию государственной политики в сфере транспорта и дорожного хозяйства, директор департамента транспорта Денис Напольских. От ХМАО в состав совета по согласованию войдет заместитель губернатора, директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Константин Гребешок. Рабочая группа должна будет обеспечить координацию между исполнительными органами власти округов связанным с реализацией проекта по строительству автомобильной дороги. А также они разработают мероприятия, направленные на реализацию проекта. Ранее URA.RU сообщало, что правительство ЯНАО планирует достроить вторую трассу в ХМАО от Надыма до Ханты-Мансийска. Данная трасса должна будет сократить путь из ЯНАО до Екатеринбурга. Помимо этого в округе к 2030 году должны построить всесезонные автомобильные дороги которые свяжут Красноселькуп с Коротчаево и Надым с Югорском (ХМАО).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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