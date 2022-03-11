Власти построят новую дорогу из ЯНАО в ХМАО

11 марта 2022 в 18:12 Размер текста - 17 +

В межрегиональную рабочую группу вошли главы дорожных ведомств Ямала и Югры Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти ЯНАО и ХМАО создадут рабочую группу по строительству автомобильной дороги от Салехарда (ЯНАО) до Нягани (ХМАО). Об этом сообщается в документе на сайте окружного правительства. «Проект постановления подготовлен на основании предложения губернатора ЯНАО в адрес губернатора ХМАО, а также в соответствии с соглашением между правительствами ХМАО и ЯНАО по совместному развитию дорожной и транспортной инфраструктуры. Проект постановления подготовлен в целях реализации межрегионального проекта по строительству автомобильной дороги по маршруту „Нягань — Андра — Белоярский — Надым — Салехард“», — говорится в комментарии к опубликованному документу. Протяженность участка дороги составит 56 километров, из которых 53 километра будут построены на территории ХМАО, а остальные три километра — ЯНАО. В рабочую группу войдет член правительства ЯНАО, обеспечивающий формирование и реализацию государственной политики в сфере транспорта и дорожного хозяйства, директор департамента транспорта Денис Напольских. От ХМАО в состав совета по согласованию войдет заместитель губернатора, директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Константин Гребешок. Рабочая группа должна будет обеспечить координацию между исполнительными органами власти округов связанным с реализацией проекта по строительству автомобильной дороги. А также они разработают мероприятия, направленные на реализацию проекта. Ранее URA.RU сообщало, что правительство ЯНАО планирует достроить вторую трассу в ХМАО от Надыма до Ханты-Мансийска. Данная трасса должна будет сократить путь из ЯНАО до Екатеринбурга. Помимо этого в округе к 2030 году должны построить всесезонные автомобильные дороги которые свяжут Красноселькуп с Коротчаево и Надым с Югорском (ХМАО). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти ЯНАО и ХМАО создадут рабочую группу по строительству автомобильной дороги от Салехарда (ЯНАО) до Нягани (ХМАО). Об этом сообщается в документе на сайте окружного правительства. «Проект постановления подготовлен на основании предложения губернатора ЯНАО в адрес губернатора ХМАО, а также в соответствии с соглашением между правительствами ХМАО и ЯНАО по совместному развитию дорожной и транспортной инфраструктуры. Проект постановления подготовлен в целях реализации межрегионального проекта по строительству автомобильной дороги по маршруту „Нягань — Андра — Белоярский — Надым — Салехард“», — говорится в комментарии к опубликованному документу. Протяженность участка дороги составит 56 километров, из которых 53 километра будут построены на территории ХМАО, а остальные три километра — ЯНАО. В рабочую группу войдет член правительства ЯНАО, обеспечивающий формирование и реализацию государственной политики в сфере транспорта и дорожного хозяйства, директор департамента транспорта Денис Напольских. От ХМАО в состав совета по согласованию войдет заместитель губернатора, директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Константин Гребешок. Рабочая группа должна будет обеспечить координацию между исполнительными органами власти округов связанным с реализацией проекта по строительству автомобильной дороги. А также они разработают мероприятия, направленные на реализацию проекта. Ранее URA.RU сообщало, что правительство ЯНАО планирует достроить вторую трассу в ХМАО от Надыма до Ханты-Мансийска. Данная трасса должна будет сократить путь из ЯНАО до Екатеринбурга. Помимо этого в округе к 2030 году должны построить всесезонные автомобильные дороги которые свяжут Красноселькуп с Коротчаево и Надым с Югорском (ХМАО).