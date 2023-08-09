Среди тюменцев резко вырос спрос на визы в Великобританию, Канаду и ОАЭ

10 августа 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

Стоимость обучения за границей начинается от 1,1 миллионов рублей Фото: Московец Илья © URA.RU Жители Тюмени стали чаще уезжать за границу для получения образования. Об этом URA.RU рассказала руководитель тюменского филиала компании Students International Ирина Зубкова. По ее словам, для обучения тюменцы чаще выбирают Канаду, Великобританию, Австралию и Объединенные Арабские Эмираты, так как в этих странах продолжают выдавать студенческие визы. «Спрос на обучение за границей вырос незначительно — на 10-15%. Традиционные направления — Канада, Великобритания, Австралия. Студенческие визы в этих странах рассматривают в обычном режиме, выдают без проблем. Студенты, которые получают первое или второе высшее образование в этих странах имеют льготные условия для того, чтобы там оставаться. ОАЭ наращивают долю студентов у себя», — сообщила агентству Зубкова. Также, по словам руководителя филиала, высоким спросом среди студентов пользуется Турция. Популярность этой страны связана с небольшими расходами на проживание. За обучение в Канаде придется отдавать примерно 1,1 миллиона рублей в год. В Великобритании цены на получение высшего образования начинаются от 2,2 млн в год, в Австралии от 1,7 млн, в Турции и ОАЭ от 1,3 млн.

Жители Тюмени стали чаще уезжать за границу для получения образования. Об этом URA.RU рассказала руководитель тюменского филиала компании Students International Ирина Зубкова. По ее словам, для обучения тюменцы чаще выбирают Канаду, Великобританию, Австралию и Объединенные Арабские Эмираты, так как в этих странах продолжают выдавать студенческие визы. «Спрос на обучение за границей вырос незначительно — на 10-15%. Традиционные направления — Канада, Великобритания, Австралия. Студенческие визы в этих странах рассматривают в обычном режиме, выдают без проблем. Студенты, которые получают первое или второе высшее образование в этих странах имеют льготные условия для того, чтобы там оставаться. ОАЭ наращивают долю студентов у себя», — сообщила агентству Зубкова. Также, по словам руководителя филиала, высоким спросом среди студентов пользуется Турция. Популярность этой страны связана с небольшими расходами на проживание. За обучение в Канаде придется отдавать примерно 1,1 миллиона рублей в год. В Великобритании цены на получение высшего образования начинаются от 2,2 млн в год, в Австралии от 1,7 млн, в Турции и ОАЭ от 1,3 млн.