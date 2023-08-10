Роспотребнадзор заявил о случаях заражения новым штаммом коронавируса в стране

Стало известно о 17 случаях заражения новым вариантом коронавируса «Эрис» в России. Инциденты были зафиксированы в различных регионах страны, включая Москву. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.
«В России с апреля по август выявили 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса «Эрис», — сообщается на официальном сайте федеральной службы. Там добавили, что случаи были отмечены в различных российских регионах, включая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Магаданскую и Иркутскую области, а также Краснодарский край, Бурятию и Хакасию. Этот вариант вируса распространяется с большей скоростью по сравнению с предыдущими, заключили в Роспотребнадзоре.
Стало известно о 17 случаях заражения новым вариантом коронавируса «Эрис» в России. Инциденты были зафиксированы в различных регионах страны, включая Москву. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. «В России с апреля по август выявили 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса «Эрис», — сообщается на официальном сайте федеральной службы. Там добавили, что случаи были отмечены в различных российских регионах, включая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Магаданскую и Иркутскую области, а также Краснодарский край, Бурятию и Хакасию. Этот вариант вируса распространяется с большей скоростью по сравнению с предыдущими, заключили в Роспотребнадзоре.