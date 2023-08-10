Роспотребнадзор заявил о случаях заражения новым штаммом коронавируса в стране

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Пункт контроля ОРВИ. Тюмень , медсестра, медик, доктор, коронавирус, пцр, тестирование на ковид 19
Новый вирус распространяется с большой скоростью, заявили в Роспотребнадзоре Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Стало известно о 17 случаях заражения новым вариантом коронавируса «Эрис» в России. Инциденты были зафиксированы в различных регионах страны, включая Москву. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

«В России с апреля по август выявили 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса «Эрис», — сообщается на официальном сайте федеральной службы. Там добавили, что случаи были отмечены в различных российских регионах, включая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Магаданскую и Иркутскую области, а также Краснодарский край, Бурятию и Хакасию. Этот вариант вируса распространяется с большей скоростью по сравнению с предыдущими, заключили в Роспотребнадзоре.

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Стало известно о 17 случаях заражения новым вариантом коронавируса «Эрис» в России. Инциденты были зафиксированы в различных регионах страны, включая Москву. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. «В России с апреля по август выявили 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса «Эрис», — сообщается на официальном сайте федеральной службы. Там добавили, что случаи были отмечены в различных российских регионах, включая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Магаданскую и Иркутскую области, а также Краснодарский край, Бурятию и Хакасию. Этот вариант вируса распространяется с большей скоростью по сравнению с предыдущими, заключили в Роспотребнадзоре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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