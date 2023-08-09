В Екатеринбурге подскочил спрос на покупку вторичного жилья

В Екатеринбурге за июль 2023 года вырос спрос на квартиры вторичного рынка на 17%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«По итогам июля 2023 года в Екатеринбурге увеличился объем предложения квартир на рынке вторичного жилья. Также за месяц среди жителей города вырос спрос на покупку подобной недвижимости на 17%. Средняя цена квадратного метра составила 104 тысячи рублей», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что почти за год в Екатеринбурге выросла стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке с 94,1 тысячи до 104,5 тысяч рублей. Цена «квадрата» в новостройках подорожала до 106 тысяч рублей.
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