В Госдуме заявили, что у россиян не будет трудностей с регистрацией на интернет-сервисах

Депутат Матвейчев: новые способы регистрации на интернет-сервисах не повлияют на обычных граждан

10 августа 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

Пользователи смогут зарегистрироваться с помощью одного из четырех вариантов Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Информация о том, что у россиян возникнут трудности при регистрации на отечественных интернет-сервисах, является недостоверной. Об этом URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. В социальных сетях активно распространяется информация о том, что пользователи столкнуться с проблемами при регистрации на российских сайтах, если использовали ранее иностранную электронную почту. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков стало известно, что эта информация не соответствует действительности. «Наши сервисы все равно предлагают регистрироваться другими способами: по номеру телефона российского оператора, через портал „Госуслуги“, через Единую биометрическую систему, через иную инфосистему, которой владеет гражданин России или российская компания. Люди не будут лишены возможности регистрации, просто изменится вариант регистрации», — сказал Матвейчев в беседе с URA.RU. Ранее зампред комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем telegram-канале выразил надежду, что новые способы регистрации будут удобны для людей. «В свою очередь рассчитываем, что российские ID-сервисы предоставят владельцам сайтов и приложений удобные решения для авторизации с соблюдением этих требований, обеспечивающие гарантию сохранности персональных данных», — заявил политик. В Госдуме также заявили, что тем, кто на момент принятия закона уже зарегистрирован на российских сайтах при помощи иностранной электронной почты, проходить аутентификацию заново не придется. Ранее URA.RU писало о том, что в России хотят запретить регистрацию на сайтах с иностранной почтой. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Информация о том, что у россиян возникнут трудности при регистрации на отечественных интернет-сервисах, является недостоверной. Об этом URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. В социальных сетях активно распространяется информация о том, что пользователи столкнуться с проблемами при регистрации на российских сайтах, если использовали ранее иностранную электронную почту. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков стало известно, что эта информация не соответствует действительности. «Наши сервисы все равно предлагают регистрироваться другими способами: по номеру телефона российского оператора, через портал „Госуслуги“, через Единую биометрическую систему, через иную инфосистему, которой владеет гражданин России или российская компания. Люди не будут лишены возможности регистрации, просто изменится вариант регистрации», — сказал Матвейчев в беседе с URA.RU. Ранее зампред комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем telegram-канале выразил надежду, что новые способы регистрации будут удобны для людей. «В свою очередь рассчитываем, что российские ID-сервисы предоставят владельцам сайтов и приложений удобные решения для авторизации с соблюдением этих требований, обеспечивающие гарантию сохранности персональных данных», — заявил политик. В Госдуме также заявили, что тем, кто на момент принятия закона уже зарегистрирован на российских сайтах при помощи иностранной электронной почты, проходить аутентификацию заново не придется. Ранее URA.RU писало о том, что в России хотят запретить регистрацию на сайтах с иностранной почтой. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.