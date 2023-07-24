В России хотят запретить регистрацию на сайтах с иностранной почты

25 июля 2023 в 03:28 Размер текста - 17 +

Предусмотрено только четыре легальных способа регистрации Фото: Анна Майорова © URA.RU В России предлагают запретить регистрацию на отечественных сайтах с использованием иностранных электронных почтовых сервисов. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Соответствующие поправки внесены в проект к законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи». «В поправках предусмотрено только четыре легальных способа регистрации: по номеру телефона, через единый портал „Госуслуг“, через Единую биометрическую систему или же с использованием иной информсистемы для граждан РФ», — передают слова Хинштейна «Ведомости». Он уточнил, что в категорию «иная информсистема» входят такие российские сервисы, как «ВКонтакте» и почта на сервисах РФ, например mail.ru. Законопроект будет рассмотрен Госдумой 25 июля. Ранее в России разрешили детям до 14 лет оформлять карту болельщика (Fan ID) без посещения МФЦ. Родителям несовершеннолетних дали возможность заполнит данные на «Госуслугах».

В России предлагают запретить регистрацию на отечественных сайтах с использованием иностранных электронных почтовых сервисов. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Соответствующие поправки внесены в проект к законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи». «В поправках предусмотрено только четыре легальных способа регистрации: по номеру телефона, через единый портал „Госуслуг“, через Единую биометрическую систему или же с использованием иной информсистемы для граждан РФ», — передают слова Хинштейна «Ведомости». Он уточнил, что в категорию «иная информсистема» входят такие российские сервисы, как «ВКонтакте» и почта на сервисах РФ, например mail.ru. Законопроект будет рассмотрен Госдумой 25 июля. Ранее в России разрешили детям до 14 лет оформлять карту болельщика (Fan ID) без посещения МФЦ. Родителям несовершеннолетних дали возможность заполнит данные на «Госуслугах».