24 июля 2023

В России хотят запретить регистрацию на сайтах с иностранной почты

© Служба новостей «URA.RU»
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Сервисы поисковых систем «Яндекс» и «Google». Иллюстрации. Екатеринбург, макбук, электронная почта, mac os
Предусмотрено только четыре легальных способа регистрации Фото:

В России предлагают запретить регистрацию на отечественных сайтах с использованием иностранных электронных почтовых сервисов. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Соответствующие поправки внесены в проект к законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи».

«В поправках предусмотрено только четыре легальных способа регистрации: по номеру телефона, через единый портал „Госуслуг“, через Единую биометрическую систему или же с использованием иной информсистемы для граждан РФ», — передают слова Хинштейна «Ведомости». Он уточнил, что в категорию «иная информсистема» входят такие российские сервисы, как «ВКонтакте» и почта на сервисах РФ, например mail.ru. Законопроект будет рассмотрен Госдумой 25 июля.

Ранее в России разрешили детям до 14 лет оформлять карту болельщика (Fan ID) без посещения МФЦ. Родителям несовершеннолетних дали возможность заполнит данные на «Госуслугах».

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В России предлагают запретить регистрацию на отечественных сайтах с использованием иностранных электронных почтовых сервисов. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Соответствующие поправки внесены в проект к законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи». «В поправках предусмотрено только четыре легальных способа регистрации: по номеру телефона, через единый портал „Госуслуг“, через Единую биометрическую систему или же с использованием иной информсистемы для граждан РФ», — передают слова Хинштейна «Ведомости». Он уточнил, что в категорию «иная информсистема» входят такие российские сервисы, как «ВКонтакте» и почта на сервисах РФ, например mail.ru. Законопроект будет рассмотрен Госдумой 25 июля. Ранее в России разрешили детям до 14 лет оформлять карту болельщика (Fan ID) без посещения МФЦ. Родителям несовершеннолетних дали возможность заполнит данные на «Госуслугах».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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