Свердловская область в 2023 году поставит рекорд по объему построенного жилья

В 2023 году в регионе планируется ввести свыше трех млн кв. метров жилья Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Свердловской области строится 4 млн кв. метров жилья, что выше уровня прошлого года на 13%. Власти ожидают, что в этом году в регионе будет введено свыше трех миллионов квадратных метров жилья. Об этом на брифинге сообщил министр строительства Свердловской области Михаил Волков.

«В этом году ожидается ввод жилья свыше трех миллионов кв. метров. При этом рост объемов будет как в многоквартирном строительстве, так и в сегменте индивидуального жилья. На текущий момент введен 121% от аналогичного периода прошлого года», — отметил Волков.

Всего за семь месяцев 2023 года в Свердловской области ввели в эксплуатацию 1,7 млн кв. метров жилья. Из них 828 тысяч в Екатеринбурге. Кроме того, как отметил замглавы города Рустам Галямов, в ближайшие два месяца будет объявлено три аукциона на комплексное развитие территории. Речь идет о площадках на улицах Кварцевая, Летчиков и Вилонова. Градостроительный потенциал этих территорий — 413 тысяч кв. метров.

Ранее URA.RU сообщало, что количество непроданных квартир в новостройках Екатеринбурга в августе 2023 года увеличилось до 51 тысячи объектов, что стало историческим рекордом. Еще в начале июля таких квартир было 50 тысяч (это также стало рекордом). Несмотря на рост объема предложения, стоимость квадратного метра жилья выросла на 6,22%, с 99,4 тысяч до 106 тысяч рублей.