Прокуратура ждет жалоб курганцев на закладчиков наркотиков

Сотрудники прокуратуры организуют «горячую линию» для жителей Курганской области. От курганцев ждут вопросов и жалоб, связанных с закладками и другими наркопреступлениями, сообщает сайт областной прокуратуры.
«В прокуратуре области для жителей Зауралья организована горячая линия по вопросам противодействия правонарушениям и преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств», — сообщает пресс-служба управления. Сотрудники ждут жалоб жителей на наркопритоны, распространителей наркозакладок и другие нарушения в незаконной деятельности.
Прием жалоб граждан начнется с 14 августа, он продлится до конца месяца. Телефон для подачи заявлений: 8 (3522) 42-11-15, звонков ждут с 10 до 13 часов.
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