09 августа 2023

Прокуратура ждет жалоб курганцев на закладчиков наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства области. Курган, прокурор, звонок по телефону
Прокуратура организует горячую линию для курганцев Фото:

Сотрудники прокуратуры организуют «горячую линию» для жителей Курганской области. От курганцев ждут вопросов и жалоб, связанных с закладками и другими наркопреступлениями, сообщает сайт областной прокуратуры.

«В прокуратуре области для жителей Зауралья организована горячая линия по вопросам противодействия правонарушениям и преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств», — сообщает пресс-служба управления. Сотрудники ждут жалоб жителей на наркопритоны, распространителей наркозакладок и другие нарушения в незаконной деятельности.

Прием жалоб граждан начнется с 14 августа, он продлится до конца месяца. Телефон для подачи заявлений: 8 (3522) 42-11-15, звонков ждут с 10 до 13 часов.

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Сотрудники прокуратуры организуют «горячую линию» для жителей Курганской области. От курганцев ждут вопросов и жалоб, связанных с закладками и другими наркопреступлениями, сообщает сайт областной прокуратуры. «В прокуратуре области для жителей Зауралья организована горячая линия по вопросам противодействия правонарушениям и преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств», — сообщает пресс-служба управления. Сотрудники ждут жалоб жителей на наркопритоны, распространителей наркозакладок и другие нарушения в незаконной деятельности. Прием жалоб граждан начнется с 14 августа, он продлится до конца месяца. Телефон для подачи заявлений: 8 (3522) 42-11-15, звонков ждут с 10 до 13 часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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