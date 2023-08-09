Тюменские грибники устроили скандал из-за урожайных мест

10 августа 2023 в 17:13 Размер текста - 17 +

В группе тюменских грибников участники разделились на два лагеря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменские грибники устроили скандал в тематическом чате из-за раскрытия мест для тихой охоты. Жители разделились на тех, кто выступает против публикации грибных полян, и тех, кто не считает нужным скрывать урожайные места. «Есть люди, которые хотят, но не знают лес. Почему не помочь? Тем более, когда точка была секретная — согласна, некрасиво. Но, тут вам и квадрики, и джипы. <…> Делать тайну из того, что уже давно не тайна — бред. Пусть грибники радуются. Там хватит всем», — написала в telegram-чате «Грибники Тюмени и Тюменской области» пользователь Елена. На сообщение жительницы тюменка Светлана ответила, что некоторые тратят много ресурсов, чтобы найти грибные поляны. Она также назвала тех, кто занимается тихой охотой в проверенных местах «халявщиками и ленивыми». «Годами ищешь место, а какой-то умник взял и скинул, как одна дамочка в группе, и все, можно распрощаться с грибным местом. А это такой труд найти место, столько тратишь сил», — добавила Светлана. Однако многие участники чата не согласились с жительницей и посоветовали ей не состоять в подобных тематических группах. «Ой, не начинайте, трагедия. Во-первых, вам на вашу жизнь хватит грибов. Во-вторых, они каждый год растут в разных местах. <…> Кто вагоны (грибов — прим. URA.RU) грузит — давно все места знает, будьте честны. И их не «сдает», так как кормится с них», — написал Александр. «Нет «своих» лесов, которые «дороже». Отсюда ваши проблемы, что считаете места «своими», — добавила участница Натали. «И также некрасиво хвастаться грибами, не указывая даже направление (район) сбора», — заметил пользователь Дмитрий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменские грибники устроили скандал в тематическом чате из-за раскрытия мест для тихой охоты. Жители разделились на тех, кто выступает против публикации грибных полян, и тех, кто не считает нужным скрывать урожайные места. «Есть люди, которые хотят, но не знают лес. Почему не помочь? Тем более, когда точка была секретная — согласна, некрасиво. Но, тут вам и квадрики, и джипы. <…> Делать тайну из того, что уже давно не тайна — бред. Пусть грибники радуются. Там хватит всем», — написала в telegram-чате «Грибники Тюмени и Тюменской области» пользователь Елена. На сообщение жительницы тюменка Светлана ответила, что некоторые тратят много ресурсов, чтобы найти грибные поляны. Она также назвала тех, кто занимается тихой охотой в проверенных местах «халявщиками и ленивыми». «Годами ищешь место, а какой-то умник взял и скинул, как одна дамочка в группе, и все, можно распрощаться с грибным местом. А это такой труд найти место, столько тратишь сил», — добавила Светлана. Однако многие участники чата не согласились с жительницей и посоветовали ей не состоять в подобных тематических группах. «Ой, не начинайте, трагедия. Во-первых, вам на вашу жизнь хватит грибов. Во-вторых, они каждый год растут в разных местах. <…> Кто вагоны (грибов — прим. URA.RU) грузит — давно все места знает, будьте честны. И их не «сдает», так как кормится с них», — написал Александр. «Нет «своих» лесов, которые «дороже». Отсюда ваши проблемы, что считаете места «своими», — добавила участница Натали. «И также некрасиво хвастаться грибами, не указывая даже направление (район) сбора», — заметил пользователь Дмитрий.