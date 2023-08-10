В Свердловской области на камеры попали последние минуты жизни 16-летней девушки. Видео

10 августа 2023 в 16:54 Размер текста - 17 +

На камеру наблюдения попала погибшая 16-летняя девушка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки В Каменске-Уральском (Свердловская область) камера наблюдения зафиксировала последние минуты жизни 16-летней девушки, тело которой сотрудники полиции нашли в лесополосе. Видео с камер появилось в социальных сетях. «С камер наблюдения видно, как девушка идет вдоль лесополосы. Также заметно как мимо 16-летней пробежал неизвестный мужчина», — следует из видео сообщества «Подслушано Каменск-Уральский» в социальной сети «ВКонтакте». Тело девушки было найдено в овраге в 10-20 метрах от тротуарной дорожки. Тело девушки было найдено в яме в лесополосе. Признаков насильственной смерти на нем замечено не было. У погибшей пропал сотовый телефон, его сейчас ищут сыщики.

В Каменске-Уральском (Свердловская область) камера наблюдения зафиксировала последние минуты жизни 16-летней девушки, тело которой сотрудники полиции нашли в лесополосе. Видео с камер появилось в социальных сетях. «С камер наблюдения видно, как девушка идет вдоль лесополосы. Также заметно как мимо 16-летней пробежал неизвестный мужчина», — следует из видео сообщества «Подслушано Каменск-Уральский» в социальной сети «ВКонтакте». Тело девушки было найдено в овраге в 10-20 метрах от тротуарной дорожки. Тело девушки было найдено в яме в лесополосе. Признаков насильственной смерти на нем замечено не было. У погибшей пропал сотовый телефон, его сейчас ищут сыщики.