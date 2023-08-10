В Каменске-Уральском (Свердловская область) камера наблюдения зафиксировала последние минуты жизни 16-летней девушки, тело которой сотрудники полиции нашли в лесополосе. Видео с камер появилось в социальных сетях.
«С камер наблюдения видно, как девушка идет вдоль лесополосы. Также заметно как мимо 16-летней пробежал неизвестный мужчина», — следует из видео сообщества «Подслушано Каменск-Уральский» в социальной сети «ВКонтакте». Тело девушки было найдено в овраге в 10-20 метрах от тротуарной дорожки.
Тело девушки было найдено в яме в лесополосе. Признаков насильственной смерти на нем замечено не было. У погибшей пропал сотовый телефон, его сейчас ищут сыщики.
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