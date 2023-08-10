В Свердловской области на камеры попали последние минуты жизни 16-летней девушки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Электросамокат Whoosh. Челябинск, видеокамера, слежка, штраф, датчик, контроль, безопасность, камера видеонаблюдения, видеонаблюдение
На камеру наблюдения попала погибшая 16-летняя девушка Фото:
новость из сюжета
В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки

В Каменске-Уральском (Свердловская область) камера наблюдения зафиксировала последние минуты жизни 16-летней девушки, тело которой сотрудники полиции нашли в лесополосе. Видео с камер появилось в социальных сетях.

«С камер наблюдения видно, как девушка идет вдоль лесополосы. Также заметно как мимо 16-летней пробежал неизвестный мужчина», — следует из видео сообщества «Подслушано Каменск-Уральский» в социальной сети «ВКонтакте». Тело девушки было найдено в овраге в 10-20 метрах от тротуарной дорожки.

Тело девушки было найдено в яме в лесополосе. Признаков насильственной смерти на нем замечено не было. У погибшей пропал сотовый телефон, его сейчас ищут сыщики.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Каменске-Уральском (Свердловская область) камера наблюдения зафиксировала последние минуты жизни 16-летней девушки, тело которой сотрудники полиции нашли в лесополосе. Видео с камер появилось в социальных сетях. «С камер наблюдения видно, как девушка идет вдоль лесополосы. Также заметно как мимо 16-летней пробежал неизвестный мужчина», — следует из видео сообщества «Подслушано Каменск-Уральский» в социальной сети «ВКонтакте». Тело девушки было найдено в овраге в 10-20 метрах от тротуарной дорожки. Тело девушки было найдено в яме в лесополосе. Признаков насильственной смерти на нем замечено не было. У погибшей пропал сотовый телефон, его сейчас ищут сыщики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...