Силовики раскрыли подробности обнаружения мертвой 16-летней свердловчанки. Видео

Свердловские силовики ищут телефон 16-летней девушки, найденной мертвой

10 августа 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

Сотовый телефон девушки пропал, его ищут силовики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полиция Свердловской области ищет сотовый телефон 16-летней девушки, чье тело было найдено в лесополосе Каменск-Уральского. Глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых рассказал URA.RU о подробностях трагедии. «Сообщение о пропаже девушки поступило в полицию Каменска-Уральского в 20:17 9 августа. За помощью в розыске дочери обратилась ее мать. С целью поиска несовершеннолетней личный состав территориального ОВД был поднят по сигналу „Сбор“. Ее тело представители МВД обнаружили в небольшом овраге в 10—20 метрах от тротуарной дорожки, которая пролегает вдоль лесопарковой зоны и примерно в километре от не работавшего в тот день кафе „Арарат“», — рассказал Горелых. По его словам, выпускница девятого класса не состояла на учете, ранее из дома не уходила. Восьмого августа в 23 часа вечера она вернулась в Каменск-Уральский на электричке из Екатеринбурга, куда ездила по поводу поступления в педагогический колледж. «Воспитывалась в неполной семье, матерью, но связь с отцом поддерживала. У девочки был молодой человек, которому она в ту роковую ночь успела отправить видеосообщение. Оперуполномоченные уголовного розыска сейчас прочесывают лес с целью обнаружения телефона Даны, так звали погибшую», — добавил полковник. В данный момент выяснением обстоятельств гибели подростка занимаются сыщики и следователи. В региональном СКР добавили, что тело девушки направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. Ранее отец погибшей девочки рассказал о последнем разговоре с ней и отмел версию о суициде. В сети также появилось последнее сообщение девушки, опубликованное ею незадолго до гибели. В нем она сообщала, что идет одна пешком домой и просила каменцев «не насиловать и не убивать» ее. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полиция Свердловской области ищет сотовый телефон 16-летней девушки, чье тело было найдено в лесополосе Каменск-Уральского. Глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых рассказал URA.RU о подробностях трагедии. «Сообщение о пропаже девушки поступило в полицию Каменска-Уральского в 20:17 9 августа. За помощью в розыске дочери обратилась ее мать. С целью поиска несовершеннолетней личный состав территориального ОВД был поднят по сигналу „Сбор“. Ее тело представители МВД обнаружили в небольшом овраге в 10—20 метрах от тротуарной дорожки, которая пролегает вдоль лесопарковой зоны и примерно в километре от не работавшего в тот день кафе „Арарат“», — рассказал Горелых. По его словам, выпускница девятого класса не состояла на учете, ранее из дома не уходила. Восьмого августа в 23 часа вечера она вернулась в Каменск-Уральский на электричке из Екатеринбурга, куда ездила по поводу поступления в педагогический колледж. «Воспитывалась в неполной семье, матерью, но связь с отцом поддерживала. У девочки был молодой человек, которому она в ту роковую ночь успела отправить видеосообщение. Оперуполномоченные уголовного розыска сейчас прочесывают лес с целью обнаружения телефона Даны, так звали погибшую», — добавил полковник. В данный момент выяснением обстоятельств гибели подростка занимаются сыщики и следователи. В региональном СКР добавили, что тело девушки направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. Ранее отец погибшей девочки рассказал о последнем разговоре с ней и отмел версию о суициде. В сети также появилось последнее сообщение девушки, опубликованное ею незадолго до гибели. В нем она сообщала, что идет одна пешком домой и просила каменцев «не насиловать и не убивать» ее.