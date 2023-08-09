09 августа 2023

Силовики раскрыли подробности обнаружения мертвой 16-летней свердловчанки. Видео

Свердловские силовики ищут телефон 16-летней девушки, найденной мертвой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приложения. Клипарт. Курган, сотовый телефон, приложение, приложения для телефона, телефон в руках
Сотовый телефон девушки пропал, его ищут силовики Фото:

Полиция Свердловской области ищет сотовый телефон 16-летней девушки, чье тело было найдено в лесополосе Каменск-Уральского. Глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых рассказал URA.RU о подробностях трагедии.

«Сообщение о пропаже девушки поступило в полицию Каменска-Уральского в 20:17 9 августа. За помощью в розыске дочери обратилась ее мать. С целью поиска несовершеннолетней личный состав территориального ОВД был поднят по сигналу „Сбор“. Ее тело представители МВД обнаружили в небольшом овраге в 10—20 метрах от тротуарной дорожки, которая пролегает вдоль лесопарковой зоны и примерно в километре от не работавшего в тот день кафе „Арарат“», — рассказал Горелых.

По его словам, выпускница девятого класса не состояла на учете, ранее из дома не уходила. Восьмого августа в 23 часа вечера она вернулась в Каменск-Уральский на электричке из Екатеринбурга, куда ездила по поводу поступления в педагогический колледж.

«Воспитывалась в неполной семье, матерью, но связь с отцом поддерживала. У девочки был молодой человек, которому она в ту роковую ночь успела отправить видеосообщение. Оперуполномоченные уголовного розыска сейчас прочесывают лес с целью обнаружения телефона Даны, так звали погибшую», — добавил полковник.

В данный момент выяснением обстоятельств гибели подростка занимаются сыщики и следователи. В региональном СКР добавили, что тело девушки направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти.

Ранее отец погибшей девочки рассказал о последнем разговоре с ней и отмел версию о суициде. В сети также появилось последнее сообщение девушки, опубликованное ею незадолго до гибели. В нем она сообщала, что идет одна пешком домой и просила каменцев «не насиловать и не убивать» ее.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полиция Свердловской области ищет сотовый телефон 16-летней девушки, чье тело было найдено в лесополосе Каменск-Уральского. Глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых рассказал URA.RU о подробностях трагедии. «Сообщение о пропаже девушки поступило в полицию Каменска-Уральского в 20:17 9 августа. За помощью в розыске дочери обратилась ее мать. С целью поиска несовершеннолетней личный состав территориального ОВД был поднят по сигналу „Сбор“. Ее тело представители МВД обнаружили в небольшом овраге в 10—20 метрах от тротуарной дорожки, которая пролегает вдоль лесопарковой зоны и примерно в километре от не работавшего в тот день кафе „Арарат“», — рассказал Горелых. По его словам, выпускница девятого класса не состояла на учете, ранее из дома не уходила. Восьмого августа в 23 часа вечера она вернулась в Каменск-Уральский на электричке из Екатеринбурга, куда ездила по поводу поступления в педагогический колледж. «Воспитывалась в неполной семье, матерью, но связь с отцом поддерживала. У девочки был молодой человек, которому она в ту роковую ночь успела отправить видеосообщение. Оперуполномоченные уголовного розыска сейчас прочесывают лес с целью обнаружения телефона Даны, так звали погибшую», — добавил полковник. В данный момент выяснением обстоятельств гибели подростка занимаются сыщики и следователи. В региональном СКР добавили, что тело девушки направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. Ранее отец погибшей девочки рассказал о последнем разговоре с ней и отмел версию о суициде. В сети также появилось последнее сообщение девушки, опубликованное ею незадолго до гибели. В нем она сообщала, что идет одна пешком домой и просила каменцев «не насиловать и не убивать» ее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...