10 августа 2023

В Тюмени запретят продажу лекарств без рецепта. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Аптека. Челябинск, аптека, лекарства, фармацевт, фармацевтика, провизор
С 1 сентября в Тюмени ужесточатся правила отпуска лекарств из аптек Фото:

В тюменских аптеках запретят продажу большинства лекарств без рецепта врача на фирменном бланке. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала на правах анонимности заведующая местной аптекой.

«Две-три недели назад до нас дошла информация, что с 1 сентября 2023 года мы будет отпускать лекарства только по рецептам от врачей. Выписки из больницы, фото препарата на телефоне и подобные „назначения“ больше не будут приниматься во внимание. Кроме того, без сведений о номере и серии рецепта нельзя будет выбить кассовый чек», — сообщает заведующая аптекой.

Собеседница сообщает, что пока владельцы аптек находятся в недоумении от нововведений. По ее словам, после нового постановления в точках реализации лекарств начнутся внеплановые проверки. Кроме того, провизор прогнозирует ажиотаж в поликлиниках и очереди среди тех, кому нужно выписать рецепт на лекарства.

С осени начнет действие Постановления Правительства РФ №468 от 24.03.2023. Аптеки должны будут вносить сведения о рецептах в систему Мониторинга движения лекарственных препаратов и иные формы отчетности. От граждан станут требовать письменные рецепты на все рецептурные препараты.

Список препаратов, отпускаемых по рецептам:

  • антибиотики
  • сердечно-сосудистые препараты
  • гипотензивные препараты
  • обезболивающие
  • препараты при болезнях щитовидной железы
  • инъекции
  • нестероидные противовоспалительные средства
  • препараты от диабета
  • лекарства от давления
  • комбинированные оральные контрацептивы
  • виагра

Агентство направило запрос в Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

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В тюменских аптеках запретят продажу большинства лекарств без рецепта врача на фирменном бланке. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала на правах анонимности заведующая местной аптекой. «Две-три недели назад до нас дошла информация, что с 1 сентября 2023 года мы будет отпускать лекарства только по рецептам от врачей. Выписки из больницы, фото препарата на телефоне и подобные „назначения“ больше не будут приниматься во внимание. Кроме того, без сведений о номере и серии рецепта нельзя будет выбить кассовый чек», — сообщает заведующая аптекой. Собеседница сообщает, что пока владельцы аптек находятся в недоумении от нововведений. По ее словам, после нового постановления в точках реализации лекарств начнутся внеплановые проверки. Кроме того, провизор прогнозирует ажиотаж в поликлиниках и очереди среди тех, кому нужно выписать рецепт на лекарства. С осени начнет действие Постановления Правительства РФ №468 от 24.03.2023. Аптеки должны будут вносить сведения о рецептах в систему Мониторинга движения лекарственных препаратов и иные формы отчетности. От граждан станут требовать письменные рецепты на все рецептурные препараты. Список препаратов, отпускаемых по рецептам: Агентство направило запрос в Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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