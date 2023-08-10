С 1 сентября в Тюмени ужесточатся правила отпуска лекарств из аптек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В тюменских аптеках запретят продажу большинства лекарств без рецепта врача на фирменном бланке. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала на правах анонимности заведующая местной аптекой.

«Две-три недели назад до нас дошла информация, что с 1 сентября 2023 года мы будет отпускать лекарства только по рецептам от врачей. Выписки из больницы, фото препарата на телефоне и подобные „назначения“ больше не будут приниматься во внимание. Кроме того, без сведений о номере и серии рецепта нельзя будет выбить кассовый чек», — сообщает заведующая аптекой.

Собеседница сообщает, что пока владельцы аптек находятся в недоумении от нововведений. По ее словам, после нового постановления в точках реализации лекарств начнутся внеплановые проверки. Кроме того, провизор прогнозирует ажиотаж в поликлиниках и очереди среди тех, кому нужно выписать рецепт на лекарства.

С осени начнет действие Постановления Правительства РФ №468 от 24.03.2023. Аптеки должны будут вносить сведения о рецептах в систему Мониторинга движения лекарственных препаратов и иные формы отчетности. От граждан станут требовать письменные рецепты на все рецептурные препараты.

Список препаратов, отпускаемых по рецептам:

антибиотики

сердечно-сосудистые препараты

гипотензивные препараты

обезболивающие

препараты при болезнях щитовидной железы

инъекции

нестероидные противовоспалительные средства

препараты от диабета

лекарства от давления

комбинированные оральные контрацептивы

виагра

Агентство направило запрос в Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.