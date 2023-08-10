В тюменских аптеках запретят продажу большинства лекарств без рецепта врача на фирменном бланке. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала на правах анонимности заведующая местной аптекой.
«Две-три недели назад до нас дошла информация, что с 1 сентября 2023 года мы будет отпускать лекарства только по рецептам от врачей. Выписки из больницы, фото препарата на телефоне и подобные „назначения“ больше не будут приниматься во внимание. Кроме того, без сведений о номере и серии рецепта нельзя будет выбить кассовый чек», — сообщает заведующая аптекой.
Собеседница сообщает, что пока владельцы аптек находятся в недоумении от нововведений. По ее словам, после нового постановления в точках реализации лекарств начнутся внеплановые проверки. Кроме того, провизор прогнозирует ажиотаж в поликлиниках и очереди среди тех, кому нужно выписать рецепт на лекарства.
С осени начнет действие Постановления Правительства РФ №468 от 24.03.2023. Аптеки должны будут вносить сведения о рецептах в систему Мониторинга движения лекарственных препаратов и иные формы отчетности. От граждан станут требовать письменные рецепты на все рецептурные препараты.
Список препаратов, отпускаемых по рецептам:
- антибиотики
- сердечно-сосудистые препараты
- гипотензивные препараты
- обезболивающие
- препараты при болезнях щитовидной железы
- инъекции
- нестероидные противовоспалительные средства
- препараты от диабета
- лекарства от давления
- комбинированные оральные контрацептивы
- виагра
Агентство направило запрос в Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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