Иммунолог Крючков: у переболевших COVID-19 может развиться рак

11 августа 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Сбой в работе иммунитета может привести к риску развития онкологии, отметил Николай Крючков Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 COVID-19 нарушает функцию клеток, что напрямую влияет на работу иммунной системы, а также на предрасположенность к развитию онкологических заболеваний. Однако все это требует долгих исследований, подчеркнул в беседе с URA.RU иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Коронавирус нарушает функционирование клеток, определенную экспрессию генов. Это напрямую влияет на сбои в работе иммунитета и на предрасположенность к онкологическим заболеваниям. Такие проблемы часто возникают за счет нарушений в экспрессии генов (процесс, в ходе которого наследственная информация от гена преобразуется в функциональный продукт — РНК или белок — прим. URA.RU). Это не быстрореализуемый процесс, но с течением времени он дает о себе знать. Отдельные клетки, которые были в норме, выходят из-под контроля. В этом смысле нет ничего удивительного. Это была одна из таких ожидаемых вещей. Другое дело, что я бы не стал однозначные выводы делать, что вот все пропало. Нужно исследовать», — объяснил Николай Крючков. В беседе с URA.RU главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев предположил, что слабой зоной для возможного возникновения рака у переболевших COVID-19 могут стать органы дыхательной системы и ЖКТ (желудочно-кишечный тракт). «COVID-19 крайне негативно влияет на работу иммунной системы. А это главная наша защита от онкозаболеваний. Теперь же появилась информация, что коронавирус может увеличивать риски развития новообразований не только за счет нарушения работы иммунитета, но и за счет влияния на экспрессию антионкогенного белка р53 — ключевого регулятора апоптоза (запрограммированной гибели клеток — прим. URA.RU). Исходя из того, что коронавирус поражает в первую очередь дыхательную систему и ЖКТ, риску онкозаболеваний могут быть подвержены эти же органы и системы. Но это только предположение, которое нужно исследовать», — отметил он. Доктор наук посоветовал тем, кто в тяжелой форме перенес COVID-19, пройти профилактический онкоскрининг. «Что касается граждан, тяжело переболевших коронавирусом, я бы посоветовал им пройти не только углубленную диспансеризацию, но и „традиционную“ — доступный и бесплатный профосмотр в поликлинике по месту жительства, который включает сразу пять онкоскринингов на выявление новообразований легких и бронхов, ЖКТ, простаты, молочной железы и шейки матки», — подчеркнул Токарев. Ранее испанские ученые выяснили, что COVID-19 может проявлять онкогенные свойства. Стойкое снижение функций белка у тех, кто долго и тяжело болел коронавирусом, может спровоцировать развитие рака или способствовать ухудшению состояния у онкобольных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

COVID-19 нарушает функцию клеток, что напрямую влияет на работу иммунной системы, а также на предрасположенность к развитию онкологических заболеваний. Однако все это требует долгих исследований, подчеркнул в беседе с URA.RU иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Коронавирус нарушает функционирование клеток, определенную экспрессию генов. Это напрямую влияет на сбои в работе иммунитета и на предрасположенность к онкологическим заболеваниям. Такие проблемы часто возникают за счет нарушений в экспрессии генов (процесс, в ходе которого наследственная информация от гена преобразуется в функциональный продукт — РНК или белок — прим. URA.RU). Это не быстрореализуемый процесс, но с течением времени он дает о себе знать. Отдельные клетки, которые были в норме, выходят из-под контроля. В этом смысле нет ничего удивительного. Это была одна из таких ожидаемых вещей. Другое дело, что я бы не стал однозначные выводы делать, что вот все пропало. Нужно исследовать», — объяснил Николай Крючков. В беседе с URA.RU главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев предположил, что слабой зоной для возможного возникновения рака у переболевших COVID-19 могут стать органы дыхательной системы и ЖКТ (желудочно-кишечный тракт). «COVID-19 крайне негативно влияет на работу иммунной системы. А это главная наша защита от онкозаболеваний. Теперь же появилась информация, что коронавирус может увеличивать риски развития новообразований не только за счет нарушения работы иммунитета, но и за счет влияния на экспрессию антионкогенного белка р53 — ключевого регулятора апоптоза (запрограммированной гибели клеток — прим. URA.RU). Исходя из того, что коронавирус поражает в первую очередь дыхательную систему и ЖКТ, риску онкозаболеваний могут быть подвержены эти же органы и системы. Но это только предположение, которое нужно исследовать», — отметил он. Доктор наук посоветовал тем, кто в тяжелой форме перенес COVID-19, пройти профилактический онкоскрининг. «Что касается граждан, тяжело переболевших коронавирусом, я бы посоветовал им пройти не только углубленную диспансеризацию, но и „традиционную“ — доступный и бесплатный профосмотр в поликлинике по месту жительства, который включает сразу пять онкоскринингов на выявление новообразований легких и бронхов, ЖКТ, простаты, молочной железы и шейки матки», — подчеркнул Токарев. Ранее испанские ученые выяснили, что COVID-19 может проявлять онкогенные свойства. Стойкое снижение функций белка у тех, кто долго и тяжело болел коронавирусом, может спровоцировать развитие рака или способствовать ухудшению состояния у онкобольных.