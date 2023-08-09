09 августа 2023

В Новом Уренгое перекроют улицы города для «Ямальского забега». Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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"Зеленый марафон Бегущие сердца". Пермь, забег, зеленый марафон
В Новом Уренгое из-за марафона закроют для автотранспорта центральные улицы Фото:

В Новом Уренгое городские улицы закроют для автомобильного движения для проведения легкоатлетического марафона «Ямальский забег». Спортивное мероприятие пройдет 12 августа, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Будут закрыты для движения автотранспорта 12 августа с 09:00 до 16:00 участки дорог: по улице Дружбы Народов от пересечения с улицей Западная магистраль до дома 3 мкр. Советский; по улице 70-летия Октября от пересечения с улицей Мира до пересечения с улицей Подшибякина. Автобусное движение будет организовано по соседним участкам», — сообщает пресс-служба мэрии Нового Уренгоя в официальном telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое 12 августа пройдет «Ямальский забег». В этом году впервые спортсмены смогут пробежать дистанцию в 42 километра.

Перекрытие дорог в Новом Уренгое 12 августа
Перекрытие дорог в Новом Уренгое 12 августа
Фото:
Временная схема организации автобуса по маршруту № 1
Временная схема организации автобуса по маршруту № 1
Фото:
Временная схема организации автобусного маршрута № 4
Временная схема организации автобусного маршрута № 4
Фото:

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В Новом Уренгое городские улицы закроют для автомобильного движения для проведения легкоатлетического марафона «Ямальский забег». Спортивное мероприятие пройдет 12 августа, сообщает пресс-служба городской администрации. «Будут закрыты для движения автотранспорта 12 августа с 09:00 до 16:00 участки дорог: по улице Дружбы Народов от пересечения с улицей Западная магистраль до дома 3 мкр. Советский; по улице 70-летия Октября от пересечения с улицей Мира до пересечения с улицей Подшибякина. Автобусное движение будет организовано по соседним участкам», — сообщает пресс-служба мэрии Нового Уренгоя в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое 12 августа пройдет «Ямальский забег». В этом году впервые спортсмены смогут пробежать дистанцию в 42 километра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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