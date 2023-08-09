В Новом Уренгое городские улицы закроют для автомобильного движения для проведения легкоатлетического марафона «Ямальский забег». Спортивное мероприятие пройдет 12 августа, сообщает пресс-служба городской администрации.
«Будут закрыты для движения автотранспорта 12 августа с 09:00 до 16:00 участки дорог: по улице Дружбы Народов от пересечения с улицей Западная магистраль до дома 3 мкр. Советский; по улице 70-летия Октября от пересечения с улицей Мира до пересечения с улицей Подшибякина. Автобусное движение будет организовано по соседним участкам», — сообщает пресс-служба мэрии Нового Уренгоя в официальном telegram-канале.
Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое 12 августа пройдет «Ямальский забег». В этом году впервые спортсмены смогут пробежать дистанцию в 42 километра.
В Новом Уренгое городские улицы закроют для автомобильного движения для проведения легкоатлетического марафона «Ямальский забег». Спортивное мероприятие пройдет 12 августа, сообщает пресс-служба городской администрации. «Будут закрыты для движения автотранспорта 12 августа с 09:00 до 16:00 участки дорог: по улице Дружбы Народов от пересечения с улицей Западная магистраль до дома 3 мкр. Советский; по улице 70-летия Октября от пересечения с улицей Мира до пересечения с улицей Подшибякина. Автобусное движение будет организовано по соседним участкам», — сообщает пресс-служба мэрии Нового Уренгоя в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое 12 августа пройдет «Ямальский забег». В этом году впервые спортсмены смогут пробежать дистанцию в 42 километра.