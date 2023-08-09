Тюменец ради трактора продает медаль, которой его наградил Путин

10 августа 2023 в 17:36 Размер текста - 17 +

Награду от президента Путина тюменец продает, чтобы купить трактор Фото: Владимир Андреев © URA.RU Житель Тюмени выставил на продажу медаль «За строительство Крымского моста», учрежденную президентом РФ Владимиром Путиным и вручаемую от его имени, чтобы купить себе трактор. Объявление размещено на платформе «Авито». За награду мужчина просит 450 000 рублей. «Продается памятная медаль от президента „За строительство Крымского моста“. Цена — 450 000 рублей», — такое объявление размещено на Avito. Как пояснил родственник мужчины, выставивший лот на платформу, недавно владелец узнал, что подобные награды можно продать. Тюменец решил, что на заработанные деньги сможет купить свою давнюю мечту — трактор. Награда была учреждена в 2018 году по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Медаль от имени главы государства вручают тем, кто внес вклад в проектирование и возведение транспортного перехода через Керченский пролив.

Житель Тюмени выставил на продажу медаль «За строительство Крымского моста», учрежденную президентом РФ Владимиром Путиным и вручаемую от его имени, чтобы купить себе трактор. Объявление размещено на платформе «Авито». За награду мужчина просит 450 000 рублей. «Продается памятная медаль от президента „За строительство Крымского моста“. Цена — 450 000 рублей», — такое объявление размещено на Avito. Как пояснил родственник мужчины, выставивший лот на платформу, недавно владелец узнал, что подобные награды можно продать. Тюменец решил, что на заработанные деньги сможет купить свою давнюю мечту — трактор. Награда была учреждена в 2018 году по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Медаль от имени главы государства вручают тем, кто внес вклад в проектирование и возведение транспортного перехода через Керченский пролив.