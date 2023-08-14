Тюменские власти рассказали, когда закончатся пробки у Европейского. Фото, видео

Тюменцы вынуждены ежедневно стоять в пробках на выезде из Европейского

15 августа 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Движение перекрыто в районе улицы Эрвье на участке от Алебашевской до дома № 32, к. 1 и по улице Газовиков до улицы Республиканец Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени жители микрорайона Европейский вынуждены ежедневно стоять в пробках из-за строительства дороги. Об этом URA.RU рассказала местная жительница. Как сообщили агентству в мэрии, дорожные работы закончатся в ноябре 2023—2024 годах. «Из-за перекрытий въезд и выезд в Европейский квартал стали очень неудобными. На повороте после магазина „Лента“ огромные пробки. Часто пробка у пекарни „Булошная“. И стоять приходится каждый день утром и вечером», — поделилась с корреспондентом URA.RU тюменка Александра. Движение перекрыто в районе улицы Эрвье на участке от Алебашевской до дома № 32, к. 1 и по улице Газовиков до улицы Республиканец. Как сообщили URA.RU в городской администрации, перекрытые улиц связано со строительством четырехполосной автодороги от дома №61 по Газовиков до дома №2 по Тихому проезду и до Алебашевской. Здесь планируют обустроить ливневые канализации, пешеходные тротуары, велосипедные дорожки, парковку и остановки. Работы завершат в ноябре 2023—2024 годах. «В соответствии с условиями муниципальных контрактов по объектам: „Строительство ул. Газовиков, участок ул. Муравленко — улица в жилой застройке“ срок завершения работ 15 ноября 2024 года; „Строительство улицы в жилой застройке, участок ул. Газовиков — ул. Профсоюзная“ срок завершения работ 15 ноября 2023 года», — добавили в мэрии. Фото: читатель URA.RU Перекрытие дорог в микрорайоне Европейский Фото: 2gis Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени жители микрорайона Европейский вынуждены ежедневно стоять в пробках из-за строительства дороги. Об этом URA.RU рассказала местная жительница. Как сообщили агентству в мэрии, дорожные работы закончатся в ноябре 2023—2024 годах. «Из-за перекрытий въезд и выезд в Европейский квартал стали очень неудобными. На повороте после магазина „Лента“ огромные пробки. Часто пробка у пекарни „Булошная“. И стоять приходится каждый день утром и вечером», — поделилась с корреспондентом URA.RU тюменка Александра. Движение перекрыто в районе улицы Эрвье на участке от Алебашевской до дома № 32, к. 1 и по улице Газовиков до улицы Республиканец. Как сообщили URA.RU в городской администрации, перекрытые улиц связано со строительством четырехполосной автодороги от дома №61 по Газовиков до дома №2 по Тихому проезду и до Алебашевской. Здесь планируют обустроить ливневые канализации, пешеходные тротуары, велосипедные дорожки, парковку и остановки. Работы завершат в ноябре 2023—2024 годах. «В соответствии с условиями муниципальных контрактов по объектам: „Строительство ул. Газовиков, участок ул. Муравленко — улица в жилой застройке“ срок завершения работ 15 ноября 2024 года; „Строительство улицы в жилой застройке, участок ул. Газовиков — ул. Профсоюзная“ срок завершения работ 15 ноября 2023 года», — добавили в мэрии.