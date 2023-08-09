Пермские вузы рассказали о приеме студентов по квоте СВО

В вузы Перми по военной квоте поступили десятки студентов

10 августа 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

Вне основного конкурса вузы Перми приняли детей бойцов СВО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В высшие учебные заведения Перми вне основного конкурса — по квоте для участников спецоперации и их детей — поступили десятки человек. В ПГНИУ, ПНИПУ, ПГГПУ, ПГМУ и ПГАТУ в общей сложности по квоте СВО на первый курс зачислены 72 абитуриента, рассказали URA.RU в университетах. Остальные вузы пока подводят итоги приемной кампании. Больше всех «военных» первокурсников набрал Политех — в ПНИПУ таким образом поступил 31 человек. В классический университет (ПГНИУ) приняли 22 человека. Все они дети, участников СВО, отметили в вузе. Педагогический университет (ПГГПУ) взял 10 детей бойцов спецоперации и одного жителя из нового региона РФ. В медицинский университет (ПГМУ) по отдельной квоте поступили пять человек, а в аграрно-технологический четверо. Ранее URA.RU рассказывало, что вернувшийся после украинского плена пермяк Даниил Калугин стал первым в стране студентом, поступившим по квоте для участников спецоперации. Он будет учиться в пермском Политехе.

В высшие учебные заведения Перми вне основного конкурса — по квоте для участников спецоперации и их детей — поступили десятки человек. В ПГНИУ, ПНИПУ, ПГГПУ, ПГМУ и ПГАТУ в общей сложности по квоте СВО на первый курс зачислены 72 абитуриента, рассказали URA.RU в университетах. Остальные вузы пока подводят итоги приемной кампании. Больше всех «военных» первокурсников набрал Политех — в ПНИПУ таким образом поступил 31 человек. В классический университет (ПГНИУ) приняли 22 человека. Все они дети, участников СВО, отметили в вузе. Педагогический университет (ПГГПУ) взял 10 детей бойцов спецоперации и одного жителя из нового региона РФ. В медицинский университет (ПГМУ) по отдельной квоте поступили пять человек, а в аграрно-технологический четверо. Ранее URA.RU рассказывало, что вернувшийся после украинского плена пермяк Даниил Калугин стал первым в стране студентом, поступившим по квоте для участников спецоперации. Он будет учиться в пермском Политехе.