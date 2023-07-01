01 июля 2023
30 июня 2023

Боец СВО из Перми после плена стал первым в РФ поступившим в вуз по квоте президента. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, рсзо град, реактивная система залпового огня
Пермяк в зоне СВО служил водителем на боевой машине, перевозящей ракетную систему Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вернувшийся после украинского плена домой пермяк Даниил Калугин стал первым в стране студентом, который начнет свое обучение по квоте, инициированной главой государства Владимиром Путиным. По словам бойца, он выбрал техническую специальность.

«Участник спецоперации Даниил Калугин, вызволенный из украинского плена, стал первым в России студентом, который начнет обучение по президентской квоте. <…> Пермяк выбрал техническую специальность по эксплуатации автотехники в пермском Политехе», — передает telegram-канал «Shot».

Сейчас Калугину 23 года. В зоне проведения спецоперации он служил контрактником, водил БМ-21 «Град». Осенью прошлого года технику обстреляли танки ВСУ, боец получил тяжелое ранение и попал в плен. После возвращения в Пермь врачи нашли у него в ногах порядка 300 осколков, часть из которых так и не удалось достать, что не помешало пермяку пройти курс реабилитации и пойти учиться.

В декабре прошлого года президент РФ подписал закон о введении спецквоты в 10% для участников СВО при поступлении в высшие учебные заведения страны. В июне этого года появилась информация, что российские вузы будут начислять абитуриентам до 10 дополнительных баллов при поступлении за прохождение военной службы по контракту и участие в спецоперации. Ранее в Минобрнауки России рассказывали о льготах, которые положены участникам СВО и их детям при поступлении.

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Вернувшийся после украинского плена домой пермяк Даниил Калугин стал первым в стране студентом, который начнет свое обучение по квоте, инициированной главой государства Владимиром Путиным. По словам бойца, он выбрал техническую специальность. «Участник спецоперации Даниил Калугин, вызволенный из украинского плена, стал первым в России студентом, который начнет обучение по президентской квоте. <…> Пермяк выбрал техническую специальность по эксплуатации автотехники в пермском Политехе», — передает telegram-канал «Shot». Сейчас Калугину 23 года. В зоне проведения спецоперации он служил контрактником, водил БМ-21 «Град». Осенью прошлого года технику обстреляли танки ВСУ, боец получил тяжелое ранение и попал в плен. После возвращения в Пермь врачи нашли у него в ногах порядка 300 осколков, часть из которых так и не удалось достать, что не помешало пермяку пройти курс реабилитации и пойти учиться. В декабре прошлого года президент РФ подписал закон о введении спецквоты в 10% для участников СВО при поступлении в высшие учебные заведения страны. В июне этого года появилась информация, что российские вузы будут начислять абитуриентам до 10 дополнительных баллов при поступлении за прохождение военной службы по контракту и участие в спецоперации. Ранее в Минобрнауки России рассказывали о льготах, которые положены участникам СВО и их детям при поступлении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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