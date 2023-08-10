WSWS: Германия передаст Украине оружие, чтобы отыграться за собственное поражение перед Россией

10 августа 2023 в 17:34 Размер текста - 17 +

В Германии решается вопрос о поставках ракет Taurus Украине Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия собирается поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus для того, чтобы отыграться за собственное поражение во Второй мировой войне. С таким заявлением выступил Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS). «Теперь Германия разжигает войну все дальше и дальше, чтобы поставить Россию на колени. Немецкий империализм, уже дважды пытавшийся военным путем подчинить себе богатую природными ресурсами страну (Россию — прим. URA.RU), снова агрессивно наступает», — говорится в публикации WSWS . Таким образом в Комитете прокомментировали поставки ракет Taurus Украине со стороны ФРГ. Новость по теме На что способны ракеты Taurus, которые Украина запросила у ФРГ. Инфографика Также в Комитете отметили, что поставки ракет связаны с провалом украинского контрнаступления. Однако в WSWS утверждают, что такие действия не изменят положение на фронте. Ранее депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен сообщала, что если Германия решится поставить Украине ракеты Taurus, то страна будет втянута в конфликт на Украине. Она отметила, что большинство депутатов в правительстве одобряют передачу Украине ракет. Сама Украине запросила ракеты у Германии в мае, передает RT.

Германия собирается поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus для того, чтобы отыграться за собственное поражение во Второй мировой войне. С таким заявлением выступил Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS). «Теперь Германия разжигает войну все дальше и дальше, чтобы поставить Россию на колени. Немецкий империализм, уже дважды пытавшийся военным путем подчинить себе богатую природными ресурсами страну (Россию — прим. URA.RU), снова агрессивно наступает», — говорится в публикации WSWS. Таким образом в Комитете прокомментировали поставки ракет Taurus Украине со стороны ФРГ. Также в Комитете отметили, что поставки ракет связаны с провалом украинского контрнаступления. Однако в WSWS утверждают, что такие действия не изменят положение на фронте. Ранее депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен сообщала, что если Германия решится поставить Украине ракеты Taurus, то страна будет втянута в конфликт на Украине. Она отметила, что большинство депутатов в правительстве одобряют передачу Украине ракет. Сама Украине запросила ракеты у Германии в мае, передает RT.