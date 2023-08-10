10 августа 2023

ВВС заинтересовался кинотеатром в Тюмени, показавшем фильм «Барби»

Владелец тюменского кинотеатра, показавшего фильм «Барби», даст интервью BBC
© Служба новостей «URA.RU»
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Творческое пространство в кинотеатре "Заря". Екатеринбург, кинотеатр заря, заря кинотеатр
Интервью с собственником кинотеатра будет проходить на английском языке Фото:

Владелец тюменских кинотеатров на крыше Apes и Gorkiy Cinema Владимир Тихоненко даст интервью для британского телеканала BBC. В соцсети местные паблики сообщают, что темой беседы станет нашумевший фильм «Барби».

«Владелец кинотеатра Владимир Тихоненко на своей странице в запрещенной соцсети рассказал, что завтра даст интервью BBC про „Барби“ на английском языке», — сообщил telegram-канал «Темы Тюмени».

Ранее тюменский кинотеатр на крыше Apes анонсировал показ фильма «Барби», который состоялся 9 августа. На звонок корреспондента URA.RU в Apes пояснили, что фильм найден в интернете и дублирован на русский язык, а картинка будет по качеству «ниже привычного».

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Владелец тюменских кинотеатров на крыше Apes и Gorkiy Cinema Владимир Тихоненко даст интервью для британского телеканала BBC. В соцсети местные паблики сообщают, что темой беседы станет нашумевший фильм «Барби». «Владелец кинотеатра Владимир Тихоненко на своей странице в запрещенной соцсети рассказал, что завтра даст интервью BBC про „Барби“ на английском языке», — сообщил telegram-канал «Темы Тюмени». Ранее тюменский кинотеатр на крыше Apes анонсировал показ фильма «Барби», который состоялся 9 августа. На звонок корреспондента URA.RU в Apes пояснили, что фильм найден в интернете и дублирован на русский язык, а картинка будет по качеству «ниже привычного».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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