ВВС заинтересовался кинотеатром в Тюмени, показавшем фильм «Барби»

Владелец тюменского кинотеатра, показавшего фильм «Барби», даст интервью BBC

Интервью с собственником кинотеатра будет проходить на английском языке Фото: Размик Закарян © URA.RU

Владелец тюменских кинотеатров на крыше Apes и Gorkiy Cinema Владимир Тихоненко даст интервью для британского телеканала BBC. В соцсети местные паблики сообщают, что темой беседы станет нашумевший фильм «Барби».

«Владелец кинотеатра Владимир Тихоненко на своей странице в запрещенной соцсети рассказал, что завтра даст интервью BBC про „Барби“ на английском языке», — сообщил telegram-канал «Темы Тюмени».

Ранее тюменский кинотеатр на крыше Apes анонсировал показ фильма «Барби», который состоялся 9 августа. На звонок корреспондента URA.RU в Apes пояснили, что фильм найден в интернете и дублирован на русский язык, а картинка будет по качеству «ниже привычного».