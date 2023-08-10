РБК: ФАС проверит, оправдан ли рост цен на мясо в России 11 августа 2023 в 02:20 Размер текста - 17 + В Минсельхозе связали рост цен на мясо с сезонным фактором Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку производителей на предмет обоснованности повышения цен на мясо. Об этом во время заседания Минсельхоза сообщила начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко. «По итогам обсуждения ФАС направила группе „Черкизово“ и двум другим крупным участникам рынка запрос, в котором попросила представить информацию о себестоимости и оптово-отпускных ценах на продукцию и обоснование причин повышения. Полученные ответы ФАС проанализирует и сделает вывод относительно объективности роста цен и необходимости мер антимонопольного регулирования», — приводит слова Мирочиненко РБК. В Минсельхозе данный рост не считают критичным. Ведомство ссылается на сезонный фактор, а осенью последует снижение цен. Ранее URA.RU сообщало, что цена на куриное мясо в России установила исторический рекорд. В июле средняя стоимость килограмма курицы составила 196,93 рубля. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку производителей на предмет обоснованности повышения цен на мясо. Об этом во время заседания Минсельхоза сообщила начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко. «По итогам обсуждения ФАС направила группе „Черкизово“ и двум другим крупным участникам рынка запрос, в котором попросила представить информацию о себестоимости и оптово-отпускных ценах на продукцию и обоснование причин повышения. Полученные ответы ФАС проанализирует и сделает вывод относительно объективности роста цен и необходимости мер антимонопольного регулирования», — приводит слова Мирочиненко РБК. В Минсельхозе данный рост не считают критичным. Ведомство ссылается на сезонный фактор, а осенью последует снижение цен. Ранее URA.RU сообщало, что цена на куриное мясо в России установила исторический рекорд. В июле средняя стоимость килограмма курицы составила 196,93 рубля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям