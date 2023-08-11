В честь военкора Журавлева назовут школу в Мелитополе

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Ростислав Журавлев. Екатеринбург, журавлев ростислав
Именем Ростислава Журавлева назовут школу в Мелитополе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В честь погибшего военкора Ростислава Журавлева будет названа одна из школ в Мелитополе. Об этом рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Выполняя свой профессиональный долг, погиб журналист Ростислав Журавлев. <…> И после войны мы обязательно его именем назовем школу как минимум», — уточнил Евгений Балицкий в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что должное будет отдано всем людям, которые исполняют свой долг и встают на защиту родины. Также он провел параллель между участниками Великой Отечественной войны и спецоперации на Украине.

Ростислав Журавлев погиб в Запорожской области под обстрелом ВСУ 22 июля. Президент России Владимир Путин наградил его орденом мужества посмертно.

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В честь погибшего военкора Ростислава Журавлева будет названа одна из школ в Мелитополе. Об этом рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий. «Выполняя свой профессиональный долг, погиб журналист Ростислав Журавлев. <…> И после войны мы обязательно его именем назовем школу как минимум», — уточнил Евгений Балицкий в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что должное будет отдано всем людям, которые исполняют свой долг и встают на защиту родины. Также он провел параллель между участниками Великой Отечественной войны и спецоперации на Украине. Ростислав Журавлев погиб в Запорожской области под обстрелом ВСУ 22 июля. Президент России Владимир Путин наградил его орденом мужества посмертно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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