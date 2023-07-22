Что известно о погибшем на Украине военкоре из Екатеринбурга Ростиславе Журавлеве

Погибший на СВО военкор РИА Новости Ростислав Журавлев работал в Екатеринбурге
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Ростислав Журавлев. Екатеринбург, журавлев ростислав
Ростислав Журавлев будет похоронен в Екатеринбурге, сообщил журналист Дмитрий Киселев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В зоне спецоперации на Украине под обстрелами погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Ранее он работал в нескольких екатеринбургских агентствах, в том числе и в URA.RU. 18 июля ему исполнилось 34 года. Журавлев по желанию матери будет похоронен в Екатеринбурге. Все, что известно о погибшем военкоре URA.RU собрало в одном материале.

  • 18 июля у Журавлева был день рождения. Ему исполнилось 34 года
  • До того как стать журналистом Журавлев участвовал в политической деятельности. Он состоял в движениях, основанных писателем Эдуардом Лимоновым.
  • Журавлев состоял в партии КПРФ. В 2010-х он регулярно организовывал шествия «Антикапитализм».
  • Журналистскую деятельность Журавлев начал в 2012 году в информационном агентстве «Актуально». Также работал в JustMedia и URA.RU.
  • Ростислав Журавлев участвовал в митингах жителей Донецка в 2014 году. Затем до 2015 года был ополченцем ЛНР.
  • После начала спецоперации на Украине журналист отправился в зону СВО. Он работал военкором.
  • У Журавлева осталась жена и двое детей. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил соболезнования семье и коллегам погибшего.
  • Журавлеву будет присвоен орден Мужества. Об этом заявили в Общественной палате.
  • Журналист Дмитрий Киселев отметил, что Журавлев был опытнейшим профессионалом, был в самых опасных боевых точках, и всегда сообщал точную и важную информацию. Также Киселев добавил, что Журавлев по желанию матери будет похоронен в Екатеринбурге.

О гибели Журавлева сообщила редакция РИА Новости. В 2014 году Журавлев работал корреспондентом в URA.RU. В том числе в горячих точках.

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В зоне спецоперации на Украине под обстрелами погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Ранее он работал в нескольких екатеринбургских агентствах, в том числе и в URA.RU. 18 июля ему исполнилось 34 года. Журавлев по желанию матери будет похоронен в Екатеринбурге. Все, что известно о погибшем военкоре URA.RU собрало в одном материале. О гибели Журавлева сообщила редакция РИА Новости. В 2014 году Журавлев работал корреспондентом в URA.RU. В том числе в горячих точках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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