Что известно о погибшем на Украине военкоре из Екатеринбурга Ростиславе Журавлеве

Ростислав Журавлев будет похоронен в Екатеринбурге, сообщил журналист Дмитрий Киселев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В зоне спецоперации на Украине под обстрелами погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Ранее он работал в нескольких екатеринбургских агентствах, в том числе и в URA.RU. 18 июля ему исполнилось 34 года. Журавлев по желанию матери будет похоронен в Екатеринбурге. Все, что известно о погибшем военкоре URA.RU собрало в одном материале.
- 18 июля у Журавлева был день рождения. Ему исполнилось 34 года
- До того как стать журналистом Журавлев участвовал в политической деятельности. Он состоял в движениях, основанных писателем Эдуардом Лимоновым.
- Журавлев состоял в партии КПРФ. В 2010-х он регулярно организовывал шествия «Антикапитализм».
- Журналистскую деятельность Журавлев начал в 2012 году в информационном агентстве «Актуально». Также работал в JustMedia и URA.RU.
- Ростислав Журавлев участвовал в митингах жителей Донецка в 2014 году. Затем до 2015 года был ополченцем ЛНР.
- После начала спецоперации на Украине журналист отправился в зону СВО. Он работал военкором.
- У Журавлева осталась жена и двое детей. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил соболезнования семье и коллегам погибшего.
- Журавлеву будет присвоен орден Мужества. Об этом заявили в Общественной палате.
- Журналист Дмитрий Киселев отметил, что Журавлев был опытнейшим профессионалом, был в самых опасных боевых точках, и всегда сообщал точную и важную информацию. Также Киселев добавил, что Журавлев по желанию матери будет похоронен в Екатеринбурге.
О гибели Журавлева сообщила редакция РИА Новости. В 2014 году Журавлев работал корреспондентом в URA.RU. В том числе в горячих точках.
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