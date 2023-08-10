В ХМАО на мосту через Обь ограничат движение автомобилей

На мосту через Обь в районе Сургута (ХМАО) ограничат движение транспорта на восемь дней. Telegram-канал Управления автодорог Югры сообщил, что с 12 по 20 августа из-за ремонта дорожные службы организуют реверсивное движение.
«В связи с проведением работ по замене мостового полотна на автодорожном мосту через реку Обь в районе города Сургута с 12 до 20 августа вводится реверсивное движение. Просим пользователей автодорог учитывать данную информацию при планировании поездок, снижать скорость на подъезде к мосту и следовать указаниям временных дорожных знаков», — указано в публикации.
Ранее URA.RU писало, что на мосту через Обь в районе Сургута продлили запрет на движение крупногабаритного транспорта. Ограничение будет действовать до 5 сентября.
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