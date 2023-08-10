10 августа 2023

В ХМАО на мосту через Обь ограничат движение автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган , перекрытие дороги, ремонт автодороги
На мосту через Обь в ХМАО вводят реверсивное движение Фото:

На мосту через Обь в районе Сургута (ХМАО) ограничат движение транспорта на восемь дней. Telegram-канал Управления автодорог Югры сообщил, что с 12 по 20 августа из-за ремонта дорожные службы организуют реверсивное движение.

«В связи с проведением работ по замене мостового полотна на автодорожном мосту через реку Обь в районе города Сургута с 12 до 20 августа вводится реверсивное движение. Просим пользователей автодорог учитывать данную информацию при планировании поездок, снижать скорость на подъезде к мосту и следовать указаниям временных дорожных знаков», — указано в публикации.

Ранее URA.RU писало, что на мосту через Обь в районе Сургута продлили запрет на движение крупногабаритного транспорта. Ограничение будет действовать до 5 сентября.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На мосту через Обь в районе Сургута (ХМАО) ограничат движение транспорта на восемь дней. Telegram-канал Управления автодорог Югры сообщил, что с 12 по 20 августа из-за ремонта дорожные службы организуют реверсивное движение. «В связи с проведением работ по замене мостового полотна на автодорожном мосту через реку Обь в районе города Сургута с 12 до 20 августа вводится реверсивное движение. Просим пользователей автодорог учитывать данную информацию при планировании поездок, снижать скорость на подъезде к мосту и следовать указаниям временных дорожных знаков», — указано в публикации. Ранее URA.RU писало, что на мосту через Обь в районе Сургута продлили запрет на движение крупногабаритного транспорта. Ограничение будет действовать до 5 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...