В ХМАО на мосту через Обь ограничат движение автомобилей

11 августа 2023 в 10:08 Размер текста - 17 +

На мосту через Обь в ХМАО вводят реверсивное движение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На мосту через Обь в районе Сургута (ХМАО) ограничат движение транспорта на восемь дней. Telegram-канал Управления автодорог Югры сообщил, что с 12 по 20 августа из-за ремонта дорожные службы организуют реверсивное движение. «В связи с проведением работ по замене мостового полотна на автодорожном мосту через реку Обь в районе города Сургута с 12 до 20 августа вводится реверсивное движение. Просим пользователей автодорог учитывать данную информацию при планировании поездок, снижать скорость на подъезде к мосту и следовать указаниям временных дорожных знаков», — указано в публикации. Ранее URA.RU писало, что на мосту через Обь в районе Сургута продлили запрет на движение крупногабаритного транспорта. Ограничение будет действовать до 5 сентября.

На мосту через Обь в районе Сургута (ХМАО) ограничат движение транспорта на восемь дней. Telegram-канал Управления автодорог Югры сообщил, что с 12 по 20 августа из-за ремонта дорожные службы организуют реверсивное движение. «В связи с проведением работ по замене мостового полотна на автодорожном мосту через реку Обь в районе города Сургута с 12 до 20 августа вводится реверсивное движение. Просим пользователей автодорог учитывать данную информацию при планировании поездок, снижать скорость на подъезде к мосту и следовать указаниям временных дорожных знаков», — указано в публикации. Ранее URA.RU писало, что на мосту через Обь в районе Сургута продлили запрет на движение крупногабаритного транспорта. Ограничение будет действовать до 5 сентября.