10 августа 2023

В Челябинске школьница обвинила учителя в изнасиловании на кладбище

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Виктору Чернобровину в Тракторозаводском суде. Челябинск , тюрьма, наказание, преступление, правосудие, уголовный кодекс, уголовная ответственность
В отношении учителя возбудили уголовное дело Фото:

В Челябинске третьеклассница обвинила учителя русского языка и литературы в изнасиловании. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мужчина был задержан в ночь на 10 августа.

«По словам девочки, учитель вывез ее на кладбище возле деревни Касарги. И, угрожая ей ножом, изнасиловал. После он выпустил ее из машины. Девочка сразу же рассказала все родителям, которые обратились в полицию», — рассказал источник.

Для задержания учителя была проведена большая оперативная работа. Сотрудники полиции нашли его машину, отследили перемещение. В ночь на 10 августа учителя задержали.

На допросе мужчина сообщил, что никого не насиловал. По его словам, он поехал в Касарги за грибами. А школьницу подвозил, так как подумал, что она заблудилась.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске третьеклассница обвинила учителя русского языка и литературы в изнасиловании. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мужчина был задержан в ночь на 10 августа. «По словам девочки, учитель вывез ее на кладбище возле деревни Касарги. И, угрожая ей ножом, изнасиловал. После он выпустил ее из машины. Девочка сразу же рассказала все родителям, которые обратились в полицию», — рассказал источник. Для задержания учителя была проведена большая оперативная работа. Сотрудники полиции нашли его машину, отследили перемещение. В ночь на 10 августа учителя задержали. На допросе мужчина сообщил, что никого не насиловал. По его словам, он поехал в Касарги за грибами. А школьницу подвозил, так как подумал, что она заблудилась. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...