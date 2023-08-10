В Челябинске школьница обвинила учителя в изнасиловании на кладбище

В отношении учителя возбудили уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске третьеклассница обвинила учителя русского языка и литературы в изнасиловании. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, мужчина был задержан в ночь на 10 августа.

«По словам девочки, учитель вывез ее на кладбище возле деревни Касарги. И, угрожая ей ножом, изнасиловал. После он выпустил ее из машины. Девочка сразу же рассказала все родителям, которые обратились в полицию», — рассказал источник.

Для задержания учителя была проведена большая оперативная работа. Сотрудники полиции нашли его машину, отследили перемещение. В ночь на 10 августа учителя задержали.

На допросе мужчина сообщил, что никого не насиловал. По его словам, он поехал в Касарги за грибами. А школьницу подвозил, так как подумал, что она заблудилась.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.