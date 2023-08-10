Экс-депутата челябинского заксобрания отправили в колонию

Экс-депутата челябинского заксобрания Константина Толкачева осудили на три года

Константина Толкачева осудили на три года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс —депутат челябинского заксобрания Константина Толкачева, обвиняемого в мошенничестве, признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы. Как сообщили URA.RU в пресс-слуджбе Копейского горсуда, его взяли под стражу в зале заседания.

«Толкачев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ („Мошенничество“). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, со штрафом в размере 500 тысяч рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что по обвинению в уклонении от уплат налогов Толкачев был оправдан. За отсутствием в его действиях состава преступлений.

Судебный процесс по делу Толкачева затянулся на три года. В суде гособвинению удалось доказать причастность Толкачева к фиктивным сделкам об аренде имущества ООО «Коркинский стеклотарный завод», которым управляло его ООО ПСМО «Пирамида». Благодаря этому экс-депутату удалось снизить налоговую базу и не доплатить 16,3 млн рублей НДС. Кроме того, удалось убедить суд в виновности Толкачева в игнорировании оформления другой сделки, чтобы сэкономить 591 тысяч рублей НДС.

Сам Толкачев на протяжении всего процесса не признал своей вины в инкриминируемых ему преступлениях. По его мнению, он стал жертвой конфликта своего бизнес-партнера Марка Широких, а уголовное дело было сфабриковано.