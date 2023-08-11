Во Внуково объяснили массовые задержки рейсов

Пресс-служба Внуково: в целях безопасности часть рейсов была переправлена

11 августа 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

Ограничения рейсов во Внуково введены с 09:40 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Массовые задержки авиарейсов в московском аэропорту Внуково введены по независящим от него причинам. Об этом сообщает пресс-служба. «Ограничения введены с 09:40 по независящим от аэропорта причинам. <…> В целях безопасности часть рейсов перенаправлены в другие авиагавани Московского авиационного узла», — уточнили в пресс-службе, передает «Пятый канал». Во Внуково задержаны 12 рейсов. Также задержки наблюдаются и в других аэропортах Москвы — в Домодедово и Шереметьево. Отмечается, что задержки связаны с атакой украинских беспилотников по Москве.

Массовые задержки авиарейсов в московском аэропорту Внуково введены по независящим от него причинам. Об этом сообщает пресс-служба. «Ограничения введены с 09:40 по независящим от аэропорта причинам. <…> В целях безопасности часть рейсов перенаправлены в другие авиагавани Московского авиационного узла», — уточнили в пресс-службе, передает «Пятый канал». Во Внуково задержаны 12 рейсов. Также задержки наблюдаются и в других аэропортах Москвы — в Домодедово и Шереметьево. Отмечается, что задержки связаны с атакой украинских беспилотников по Москве.