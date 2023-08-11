Во Внуково объяснили массовые задержки рейсов

Пресс-служба Внуково: в целях безопасности часть рейсов была переправлена
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Ограничения рейсов во Внуково введены с 09:40 Фото:

Массовые задержки авиарейсов в московском аэропорту Внуково введены по независящим от него причинам. Об этом сообщает пресс-служба.

«Ограничения введены с 09:40 по независящим от аэропорта причинам. <…> В целях безопасности часть рейсов перенаправлены в другие авиагавани Московского авиационного узла», — уточнили в пресс-службе, передает «Пятый канал».

Во Внуково задержаны 12 рейсов. Также задержки наблюдаются и в других аэропортах Москвы — в Домодедово и Шереметьево. Отмечается, что задержки связаны с атакой украинских беспилотников по Москве.

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Массовые задержки авиарейсов в московском аэропорту Внуково введены по независящим от него причинам. Об этом сообщает пресс-служба. «Ограничения введены с 09:40 по независящим от аэропорта причинам. <…> В целях безопасности часть рейсов перенаправлены в другие авиагавани Московского авиационного узла», — уточнили в пресс-службе, передает «Пятый канал». Во Внуково задержаны 12 рейсов. Также задержки наблюдаются и в других аэропортах Москвы — в Домодедово и Шереметьево. Отмечается, что задержки связаны с атакой украинских беспилотников по Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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