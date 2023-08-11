Вслед за Москвой закрыли небо над Калугой

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Гражданская авиация. Пермь, посадка самолета, пожарный автомобиль в аэропорту, спасатели мчс в аэропорту
Закрыли небо над Калугой Фото:

В Калуге закрыто воздушное пространство. Это произошло вслед за закрытием московского аэропорта Внуково.

«Воздушное пространство над Калугой закрыто», — сообщил источник ТАСС в авиавластях. На сайте аэропорта Калуги информации о задержке рейсов нет.

11 августа во Внуково задержаны 12 рейсов. Также задержки наблюдаются и в других аэропортах Москвы — в Домодедово и Шереметьево. По предварительным данным, в небе был замечен беспилотник.

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В Калуге закрыто воздушное пространство. Это произошло вслед за закрытием московского аэропорта Внуково. «Воздушное пространство над Калугой закрыто», — сообщил источник ТАСС в авиавластях. На сайте аэропорта Калуги информации о задержке рейсов нет. 11 августа во Внуково задержаны 12 рейсов. Также задержки наблюдаются и в других аэропортах Москвы — в Домодедово и Шереметьево. По предварительным данным, в небе был замечен беспилотник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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