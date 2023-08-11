Вслед за Москвой закрыли небо над Калугой

11 августа 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

Закрыли небо над Калугой Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Калуге закрыто воздушное пространство. Это произошло вслед за закрытием московского аэропорта Внуково. «Воздушное пространство над Калугой закрыто», — сообщил источник ТАСС в авиавластях. На сайте аэропорта Калуги информации о задержке рейсов нет. 11 августа во Внуково задержаны 12 рейсов. Также задержки наблюдаются и в других аэропортах Москвы — в Домодедово и Шереметьево. По предварительным данным, в небе был замечен беспилотник.

В Калуге закрыто воздушное пространство. Это произошло вслед за закрытием московского аэропорта Внуково. «Воздушное пространство над Калугой закрыто», — сообщил источник ТАСС в авиавластях. На сайте аэропорта Калуги информации о задержке рейсов нет. 11 августа во Внуково задержаны 12 рейсов. Также задержки наблюдаются и в других аэропортах Москвы — в Домодедово и Шереметьево. По предварительным данным, в небе был замечен беспилотник.