10 августа 2023

Власти Челябинска разрешили расширить стоматологическую поликлинику в центре города. Фото, скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматология. Челябинск, стоматология, стоматологическое кресло
У многопрофильной клиники «Центральная стоматология» появится пристрой Фото:

Власти Челябинска одобрили возведение нового пристроя к стоматологической поликлинике № 2 в центре города по адресу Курчатова, 28. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно строительство пристроя к стоматологической поликлинике № 2 (медицинский центр), в территориальной зоне (смешанные общественно-деловые зоны) с максимальным коэффициентом застройки — 0,93, минимальным коэффициентом озеленения — 0,03. Поликлиника расположена по адресу: улица Курчатова, 28 в Центральном районе города Челябинска», — сообщается на сайте.

Согласно документации, инициатором проекта является ООО «Стоматологический центр». Площадь земельного участка под возведение объекта составляет 562 квадратных метра.

Многопрофильная клиника «Центральная стоматология» — одна из крупнейших стоматологических клиник России. Ежегодно в учреждении обслуживается более 60 тысяч пациентов.

Пристрой возведут на земельном участке площадью 562 квадратных метра
Пристрой возведут на земельном участке площадью 562 квадратных метра
Многопрофильная клиника «Центральная стоматология» — одна из крупнейших стоматологических клиник России
Многопрофильная клиника «Центральная стоматология» — одна из крупнейших стоматологических клиник России
Фото:
В учреждении обслуживается более 60 тысяч пациентов в год
В учреждении обслуживается более 60 тысяч пациентов в год
Фото:

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Власти Челябинска одобрили возведение нового пристроя к стоматологической поликлинике № 2 в центре города по адресу Курчатова, 28. Об этом сообщается на сайте мэрии. «Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно строительство пристроя к стоматологической поликлинике № 2 (медицинский центр), в территориальной зоне (смешанные общественно-деловые зоны) с максимальным коэффициентом застройки — 0,93, минимальным коэффициентом озеленения — 0,03. Поликлиника расположена по адресу: улица Курчатова, 28 в Центральном районе города Челябинска», — сообщается на сайте. Согласно документации, инициатором проекта является ООО «Стоматологический центр». Площадь земельного участка под возведение объекта составляет 562 квадратных метра. Многопрофильная клиника «Центральная стоматология» — одна из крупнейших стоматологических клиник России. Ежегодно в учреждении обслуживается более 60 тысяч пациентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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