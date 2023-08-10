У многопрофильной клиники «Центральная стоматология» появится пристрой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинска одобрили возведение нового пристроя к стоматологической поликлинике № 2 в центре города по адресу Курчатова, 28. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно строительство пристроя к стоматологической поликлинике № 2 (медицинский центр), в территориальной зоне (смешанные общественно-деловые зоны) с максимальным коэффициентом застройки — 0,93, минимальным коэффициентом озеленения — 0,03. Поликлиника расположена по адресу: улица Курчатова, 28 в Центральном районе города Челябинска», — сообщается на сайте.

Согласно документации, инициатором проекта является ООО «Стоматологический центр». Площадь земельного участка под возведение объекта составляет 562 квадратных метра.

Многопрофильная клиника «Центральная стоматология» — одна из крупнейших стоматологических клиник России. Ежегодно в учреждении обслуживается более 60 тысяч пациентов.

Пристрой возведут на земельном участке площадью 562 квадратных метра Скрин: кадастровая карта Челябинска

Многопрофильная клиника «Центральная стоматология» — одна из крупнейших стоматологических клиник России Фото: сайт «Центральная стоматология»,https://zub74.ru/?utm_source=2gis&utm_medium=maps&utm_campaign=priamoy_zahod