Власти Челябинска одобрили возведение нового пристроя к стоматологической поликлинике № 2 в центре города по адресу Курчатова, 28. Об этом сообщается на сайте мэрии.
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно строительство пристроя к стоматологической поликлинике № 2 (медицинский центр), в территориальной зоне (смешанные общественно-деловые зоны) с максимальным коэффициентом застройки — 0,93, минимальным коэффициентом озеленения — 0,03. Поликлиника расположена по адресу: улица Курчатова, 28 в Центральном районе города Челябинска», — сообщается на сайте.
Согласно документации, инициатором проекта является ООО «Стоматологический центр». Площадь земельного участка под возведение объекта составляет 562 квадратных метра.
Многопрофильная клиника «Центральная стоматология» — одна из крупнейших стоматологических клиник России. Ежегодно в учреждении обслуживается более 60 тысяч пациентов.
Пристрой возведут на земельном участке площадью 562 квадратных метра
Скрин: кадастровая карта Челябинска
Многопрофильная клиника «Центральная стоматология» — одна из крупнейших стоматологических клиник России
Власти Челябинска одобрили возведение нового пристроя к стоматологической поликлинике № 2 в центре города по адресу Курчатова, 28. Об этом сообщается на сайте мэрии. «Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно строительство пристроя к стоматологической поликлинике № 2 (медицинский центр), в территориальной зоне (смешанные общественно-деловые зоны) с максимальным коэффициентом застройки — 0,93, минимальным коэффициентом озеленения — 0,03. Поликлиника расположена по адресу: улица Курчатова, 28 в Центральном районе города Челябинска», — сообщается на сайте. Согласно документации, инициатором проекта является ООО «Стоматологический центр». Площадь земельного участка под возведение объекта составляет 562 квадратных метра. Многопрофильная клиника «Центральная стоматология» — одна из крупнейших стоматологических клиник России. Ежегодно в учреждении обслуживается более 60 тысяч пациентов.