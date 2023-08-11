Власти ХМАО не сдержали обещание сдать главный долгострой к выборам тюменского губернатора

11 августа 2023 в 13:44 Размер текста - 17 +

Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев назвал новые сроки сдачи больницы-долгостроя в Нижневартовске Фото: Екатерина Абдулова © URA.RU В ХМАО торжественное открытие нижневартовской окружной больницы, которую возводят уже 11 лет и обещали приурочить к выборам губернатора Тюменской области, в сентябре не состоится. Очередной перенос сроков вице-губернатор Азат Ислаев в ходе пресс-конференции в Сургуте объяснил санкциями и тем, что на объекте обнаружились характерные для долгостроев проблемы, которые подрядчику пришлось срочно исправлять, передает журналист URA.RU с места событий. «Строительная часть завершена, идет пусконаладка. Мы строим для людей, а не для выборов, и объект должен быть качественным. Откроем весь комплекс целиком, когда получим все оборудование», — заявил Ислаев на встрече с журналистами. Оставшееся оборудование, по словам чиновника, должны поставить в конце октября. Вице-губернатор сообщил, что на задержки поставок повлияли санкции — сложную медтехнику приходится ввозить в Россию через 6-7 границ по параллельному импорту. Ислаев сообщил, что в ближайших планах ввести в эксплуатацию гараж и цех утилизации отходов. Их в течение двух ближайших недель должен одобрить Жилстройнадзор. Замгубернатора отметил, что сама больница по сложности напоминает ему космический корабль. «Ну перережем мы под выборы ленточку, что — нас за это люди хвалить будут? А вот когда они начнут качественные процедуры получать, когда они увидят эти космические хирургические, палаты. Когда увидят, насколько врачи насколько профессионально работают, после этого люди будут к нам относиться, как и положено, с благодарностью за этот объект. И, поверьте мне, через какое-то время никто и не вспомнит, что это долгострой. Объект должен быть качественным, таким он и получается. Никаких ленточек резать на открытии гаража или цеха утилизации никто не будет», — добавил Ислаев. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова в апреле поручила подчиненным сдать главный долгострой региона в сентябре. Открытие планировалось приурочить к выборам главы Тюменской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО торжественное открытие нижневартовской окружной больницы, которую возводят уже 11 лет и обещали приурочить к выборам губернатора Тюменской области, в сентябре не состоится. Очередной перенос сроков вице-губернатор Азат Ислаев в ходе пресс-конференции в Сургуте объяснил санкциями и тем, что на объекте обнаружились характерные для долгостроев проблемы, которые подрядчику пришлось срочно исправлять, передает журналист URA.RU с места событий. «Строительная часть завершена, идет пусконаладка. Мы строим для людей, а не для выборов, и объект должен быть качественным. Откроем весь комплекс целиком, когда получим все оборудование», — заявил Ислаев на встрече с журналистами. Оставшееся оборудование, по словам чиновника, должны поставить в конце октября. Вице-губернатор сообщил, что на задержки поставок повлияли санкции — сложную медтехнику приходится ввозить в Россию через 6-7 границ по параллельному импорту. Ислаев сообщил, что в ближайших планах ввести в эксплуатацию гараж и цех утилизации отходов. Их в течение двух ближайших недель должен одобрить Жилстройнадзор. Замгубернатора отметил, что сама больница по сложности напоминает ему космический корабль. «Ну перережем мы под выборы ленточку, что — нас за это люди хвалить будут? А вот когда они начнут качественные процедуры получать, когда они увидят эти космические хирургические, палаты. Когда увидят, насколько врачи насколько профессионально работают, после этого люди будут к нам относиться, как и положено, с благодарностью за этот объект. И, поверьте мне, через какое-то время никто и не вспомнит, что это долгострой. Объект должен быть качественным, таким он и получается. Никаких ленточек резать на открытии гаража или цеха утилизации никто не будет», — добавил Ислаев. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова в апреле поручила подчиненным сдать главный долгострой региона в сентябре. Открытие планировалось приурочить к выборам главы Тюменской области.