Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила профильным департаментам сдать за четыре месяца нижневартовскую больницу на 1100 коек, которую строят почти 11 лет. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры.
«Губернатор Комарова поручила подчиненным доделать за четыре месяца больницу в Нижневартовске, которая строится уже 11 лет. Завершить работы требуется до выборов главы Тюменской области. Комплекс возводится по программе „Сотрудничество“ и финансируется из областного бюджета. Завершение долгостроя должно стать для югорчан аргументом в поддержку кандидата от ЕР на выборах», — считает инсайдер.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу правительства ХМАО. На момент публикации новости ответ на него получен не был.
Ранее URA.RU писало о визите в ХМАО губернатора Тюменской области Александра Моора. Он совместно с делегацией московских ВИП-чиновников открыл Всероссийский форум национального единства.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!