Губернатор ХМАО поручила сдать больницу-долгострой перед выборами главы Тюменской области. Инсайд

24 апреля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Губернатор Югры Наталья Комарова поручила сдать главный долгострой округа к выборам главы Тюменской области Фото: Екатерина Абдулова © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила профильным департаментам сдать за четыре месяца нижневартовскую больницу на 1100 коек, которую строят почти 11 лет. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. «Губернатор Комарова поручила подчиненным доделать за четыре месяца больницу в Нижневартовске, которая строится уже 11 лет. Завершить работы требуется до выборов главы Тюменской области. Комплекс возводится по программе „Сотрудничество“ и финансируется из областного бюджета. Завершение долгостроя должно стать для югорчан аргументом в поддержку кандидата от ЕР на выборах», — считает инсайдер. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу правительства ХМАО. На момент публикации новости ответ на него получен не был. Ранее URA.RU писало о визите в ХМАО губернатора Тюменской области Александра Моора. Он совместно с делегацией московских ВИП-чиновников открыл Всероссийский форум национального единства.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила профильным департаментам сдать за четыре месяца нижневартовскую больницу на 1100 коек, которую строят почти 11 лет. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. «Губернатор Комарова поручила подчиненным доделать за четыре месяца больницу в Нижневартовске, которая строится уже 11 лет. Завершить работы требуется до выборов главы Тюменской области. Комплекс возводится по программе „Сотрудничество“ и финансируется из областного бюджета. Завершение долгостроя должно стать для югорчан аргументом в поддержку кандидата от ЕР на выборах», — считает инсайдер. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу правительства ХМАО. На момент публикации новости ответ на него получен не был. Ранее URA.RU писало о визите в ХМАО губернатора Тюменской области Александра Моора. Он совместно с делегацией московских ВИП-чиновников открыл Всероссийский форум национального единства.