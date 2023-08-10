В Екатеринбурге показали приуроченную к трехсотлетию города серебряную монету

Презентована приуроченную к трехсотлетию Екатеринбурга серебряная монета
В Екатеринбурге показали серебряную монету, выпуск которой приурочен к трехсотлетию города. Об этом сообщает корреспондент URA.RU/
На серебряной монете изображены здание мэрии Екатеринбурга и герб города. Сбоку — камень с ящерицей. Центральная панорама города на монете была выполнена в технике так называемого лазерного матирования. На ней нанесена рельефная надпись «Екатеринбург», под которой выгравировано «300 лет».
Монеты являются подарочным и коллекционным экспонатом. Цена — 10 500 рублей, в оборот выпущено 5 000 экземпляров.
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