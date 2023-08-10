10 августа 2023

В Екатеринбурге показали приуроченную к трехсотлетию города серебряную монету

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация монеты «Екатеринбург 300». Екатеринбург, монета, трехсотлетие екатеринбурга, нумизматика, екатеринбург 300, юбилейная монета, монета к юбилею города
Презентована приуроченную к трехсотлетию Екатеринбурга серебряная монета Фото:

В Екатеринбурге показали серебряную монету, выпуск которой приурочен к трехсотлетию города. Об этом сообщает корреспондент URA.RU/

На серебряной монете изображены здание мэрии Екатеринбурга и герб города. Сбоку — камень с ящерицей. Центральная панорама города на монете была выполнена в технике так называемого лазерного матирования. На ней нанесена рельефная надпись «Екатеринбург», под которой выгравировано «300 лет».

Монеты являются подарочным и коллекционным экспонатом. Цена — 10 500 рублей, в оборот выпущено 5 000 экземпляров.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге показали серебряную монету, выпуск которой приурочен к трехсотлетию города. Об этом сообщает корреспондент URA.RU/ На серебряной монете изображены здание мэрии Екатеринбурга и герб города. Сбоку — камень с ящерицей. Центральная панорама города на монете была выполнена в технике так называемого лазерного матирования. На ней нанесена рельефная надпись «Екатеринбург», под которой выгравировано «300 лет». Монеты являются подарочным и коллекционным экспонатом. Цена — 10 500 рублей, в оборот выпущено 5 000 экземпляров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...