Руководитель курганского «Движения первых» Лоськов заявил об уходе с должности

11 августа 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Глава движения, которое занимается патриотическим воспитанием детей покинул свою должность Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Глава курганского «Движения первых» Сергей Лоськов уходит с должности по собственному желанию. Об этом он заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



«Сегодня я принял решение завершить свою работу в „Движении первых“ по собственному желанию. Я уверен, что те общественно полезные и социально значимые дела, которые мы проводили вместе с детьми, станут хорошей основой для деятельности в новом учебном году», — пишет Лоськов. Также Лоськов поблагодарил людей за слова поддержки и совместную работу. Пожелал больше позитивных новостей о деятельности движения. Ближайшее время он планирует посвятить своей семье и близким, и затем «вернуться с новыми силами».



«Движение первых» занимается работой с детьми и подростками и их патриотическим воспитанием. Оно было создано при поддержке президента России Владимира Путина. В конце 2022 года Путин призвал губернаторов поддержать движение.

Глава курганского «Движения первых» Сергей Лоськов уходит с должности по собственному желанию. Об этом он заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня я принял решение завершить свою работу в „Движении первых“ по собственному желанию. Я уверен, что те общественно полезные и социально значимые дела, которые мы проводили вместе с детьми, станут хорошей основой для деятельности в новом учебном году», — пишет Лоськов. Также Лоськов поблагодарил людей за слова поддержки и совместную работу. Пожелал больше позитивных новостей о деятельности движения. Ближайшее время он планирует посвятить своей семье и близким, и затем «вернуться с новыми силами». «Движение первых» занимается работой с детьми и подростками и их патриотическим воспитанием. Оно было создано при поддержке президента России Владимира Путина. В конце 2022 года Путин призвал губернаторов поддержать движение.