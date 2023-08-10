10 августа 2023

Руководитель курганского «Движения первых» Лоськов заявил об уходе с должности

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол "Поборы в школах и детских садах". Курган, лоськов сергей
Глава движения, которое занимается патриотическим воспитанием детей покинул свою должность Фото:

Глава курганского «Движения первых» Сергей Лоськов уходит с должности по собственному желанию. Об этом он заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня я принял решение завершить свою работу в „Движении первых“ по собственному желанию. Я уверен, что те общественно полезные и социально значимые дела, которые мы проводили вместе с детьми, станут хорошей основой для деятельности в новом учебном году», — пишет Лоськов.

Также Лоськов поблагодарил людей за слова поддержки и совместную работу. Пожелал больше позитивных новостей о деятельности движения. Ближайшее время он планирует посвятить своей семье и близким, и затем «вернуться с новыми силами».

«Движение первых» занимается работой с детьми и подростками и их патриотическим воспитанием. Оно было создано при поддержке президента России Владимира Путина. В конце 2022 года Путин призвал губернаторов поддержать движение.

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Глава курганского «Движения первых» Сергей Лоськов уходит с должности по собственному желанию. Об этом он заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня я принял решение завершить свою работу в „Движении первых“ по собственному желанию. Я уверен, что те общественно полезные и социально значимые дела, которые мы проводили вместе с детьми, станут хорошей основой для деятельности в новом учебном году», — пишет Лоськов. Также Лоськов поблагодарил людей за слова поддержки и совместную работу. Пожелал больше позитивных новостей о деятельности движения. Ближайшее время он планирует посвятить своей семье и близким, и затем «вернуться с новыми силами». «Движение первых» занимается работой с детьми и подростками и их патриотическим воспитанием. Оно было создано при поддержке президента России Владимира Путина. В конце 2022 года Путин призвал губернаторов поддержать движение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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