Руководитель курганского «Движения первых» Лоськов заявил об уходе с должности

Глава курганского «Движения первых» Сергей Лоськов уходит с должности по собственному желанию. Об этом он заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня я принял решение завершить свою работу в „Движении первых“ по собственному желанию. Я уверен, что те общественно полезные и социально значимые дела, которые мы проводили вместе с детьми, станут хорошей основой для деятельности в новом учебном году», — пишет Лоськов.
Также Лоськов поблагодарил людей за слова поддержки и совместную работу. Пожелал больше позитивных новостей о деятельности движения. Ближайшее время он планирует посвятить своей семье и близким, и затем «вернуться с новыми силами».
«Движение первых» занимается работой с детьми и подростками и их патриотическим воспитанием. Оно было создано при поддержке президента России Владимира Путина. В конце 2022 года Путин призвал губернаторов поддержать движение.
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