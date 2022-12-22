Путин озвучил стратегию работы с теми, кто будет руководить РФ

Власть будет осваивать среду, интересы и язык детей — рассказ журналиста URA.RU из Кремля

22 декабря 2022 в 23:26 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин предложил стратегию работы с теми, кто будет руководить страной Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин определил стратегию работы с детьми и молодежью — теми, кому в будущем руководить страной и развивать ее. Акцент государство будет делать на соцсетях, откуда черпается информация — как позитивная, так и негативная, комментируют эксперты итоги заседания Госсовета по теме развития молодежной политики в современных условиях, которое Путин провел 22 декабря в Кремле. По словам политологов, власти пытаются искать подходы к юным поколениям, но это только начало пути. Собираться в Большом Кремлевском дворце главы регионов, полпреды президента в федеральных округах, члены правительства РФ стали за несколько часов до начала заседания Госсовета. В Георгиевском зале Кремля их всех уже ждал огромный стол. Но прежде чем начать работу, каждый из них заходил в соседний Владимирский зал. Именно там были расставлены восемь «Елок желаний» — по количеству федеральных округов в России. На каждой из елочек — открытки с желаниями детей из регионов, входящих в округ, и детей из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Челябинский губернатор Алексей Текслер пообещал уже до Нового года исполнить пожелания детей Фото: Владимир Андреев © URA.RU В этом году в акции смогли поучаствовать пять уральских губернаторов: Наталья Комарова (ХМАО), Александр Моор (Тюменская область), Вадим Шумков (Курганская область), Алексей Текслер (Челябинская область) и Дмитрий Махонин (Пермский край). Каждый из них пообещал уже до Нового года исполнить заветные пожелания детей. Пожалуй, сложнее всего будет губернатору Комаровой: чтобы порадовать ребенка из ДНР, ей придется раздобыть динозавра. А губернатор Текслер пообещал посоветоваться с женой, чтобы решить, что подарить малышу, попросившему просто игрушку. Заседанию Госсовета предшествовал семинар-совещание, который состоялся накануне в Московском манеже. Губернаторы вместе с представителями молодежных организаций вырабатывали основные направления для формирования новой стратегии работы с молодежью. Сегодня результаты этой работы были представлены президенту РФ. Но прежде сам Владимир Путин озвучил свое видение ситуации. Вместе с опытными политиками за столом сидели совсем молодые люди Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам президента, тема является «стратегически важной», так как сегодняшние дети — это те, кто «уже через 20, а кто-то 10 десять лет будет осуществлять то, во что мы вкладываем свои собственные силы». «Наша ключевая задача — обеспечить глубокую, содержательную преемственность поколений. Молодых людей в нашей стране порядка 40 миллионов человек. Они по природе своей призваны идти вперед, совершать прорывы, которые прежде казались невозможными. Нам нужно всемерно помогать им», — отметил Путин. В ожидании президента главы Дагестана Сергей Меликов и Татарстана Рустам Минниханов успели обсудить что-то веселое Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент подчеркнул особую роль добровольчества, которое стало «нормой жизни для многих». Он убежден, что «нужно поддержать этот благородный порыв». Путин отметил, что хорошим социальным лифтом для детей и молодых людей стали проекты платформы «Россия — страна возможностей». А сейчас большие надежды возлагаются на Российское движение детей и молодежи «Движение первых», которое объединило школьников и студентов. Но важно — «полностью исключить формализм и казенщину», подчеркнул Путин. Содержательная часть работы с молодежью — отдельная акцент, на который обратил внимание президент. «В связи с известными событиями геополитического характера молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении. Это информационное противоборство всегда имело место, но сейчас приобрело особо острый характер. Наша задача — дать молодым людям России прочную опору в виде достоверных знаний. Особенно важны проекты просветительской направленности», — отметил глава государства и подчеркнул, что как раз этим направлением занимается воссозданное общество «Знание». Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов представил предложения всех глав регионов по дальнейшей работе с молодежью Фото: Владимир Андреев © URA.RU Последний раз о стратегии молодежной политики в России в Кремле говорили в 2009 году. Как отметил председатель профильной комиссии Госсовета, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, за это время удалось сместить фокус работы с молодыми людьми, например, в отношении запроса на социальные лифты: 80% ребят, по словам Артюхова, видят возможность реализовать себя, благодаря разным проектам платформы «Россия — страна возможностей». Но сегодня стоят новые вызовы. Артюхов повторил мысль президента: важна работа с «вредоносным контентом, который нужно блокировать как можно быстрее». Руководитель Ямала предложил разработать «комплексную программу по противодействию этим негативным явлениям». Со стороны государства пристальное внимание стало уделяться социальным сетям, которые фактически оказались одним из основных источников получения информации детьми. Причем информации как позитивного, так и негативного, деструктивного характера, в том числе навязывание чуждых России западных ценностей. Власти уже предприняли ряд мер: ввели запрет на ЛГБТ-пропаганду, ряд блогеров и популярных артистов были признаны иноагентами, запрещена соцсеть Instagram. Севастопольский губернатор Михаил Развожаев (справа) говорит, что с молодежью можно говорить о многом, но на ее языке Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запрещенным соцсетям дети уже нашли замену — платформу «ВКонтакте», сказал URA.RU губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «Мы уже там работаем. Сегодня важно производство контента, который будет детям интересен. С этим пока есть сложности, мы пока уступаем [Западу]. Но если есть спрос, уверен, появится и большое количество предложений. У нас много креативных и талантливых людей, которые умеют делать интересные контент для детей. Как его правильно оформить и преподнести, мы понимаем», — заверил Развожаев. Работу с детьми в социальных сетях нужно строить на патриотическом, воспитательном, познавательном контенте, убежден губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Попытки ограничить доступ к какой-то информации всегда воспринимаются негативно, и отдельные ограничительные меры государством уже введены. Но наша задача — создавать контент», — убежден Текслер. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков говорит, что дети интересуются его видеопостами в соцсетях Фото: Владимир Андреев © URA.RU Причем, как отметили все губернаторы, с которыми удалось пообщаться URA.RU, это не только контент патриотический. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, нужно говорить об обычной жизни. «Мы в соцсетях обсуждаем вывоз мусора, тепло в домах, освещение, подарки женщинам, которые станут мамами в новогоднюю ночь. Это интересно и детям. Главное — говорить с детьми доступно, без формализма, не для галочки. Ведь социальные сети — это эмоции. Я третий год уже сам в соцсетях, дети видят, узнают, видят, что школы ремонтируются, строятся. Они переживают за это вместе с нами, и это круто», — признался URA.RU Гладков. Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий впервые был в Георгиевском зале Кремля 30 сентября, когда Запорожье стало частью РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Работать с детьми и молодежью нужно через какие-то осязаемые, понятные вещи, поддержал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, «в борьбе за умы», «в борьбе с фейками» лучшее оружие — это правда и реальные дела. «Болтовней, которая льется со всех каналов, не поможешь. Мы строим дороги — это все видят, все понимают, что Россия пришла в регион не на время, а навечно. Мы должны говорить детям правду, но делать это обдуманно. Например, если говорить о боевых действиях, мы можем сказать, что сделали ВСУ с нашими пленными, но нельзя переходить определенную грань, как это делает противник, иначе мы ничего, кроме ненависти, своим детям не оставим», — отметил в разговоре с URA.RU Балицкий. Губернаторам предстоит искать общий язык с молодежью и погружаться в ее интересы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главное для власти сегодня — найти общий язык с молодым поколением россиян, считает президент Коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Разговаривать с ними не с позиции сверху вниз, а так, чтобы это приходило в резонанс с их ценностями и учитывало бы специфику каналов коммуникации, которые они используют. Принимаются огромные усилия по патриотическому воспитанию и в школах, и в вузах, достаточно активно идет продвижение темы исторического наследия, истории России. Но есть определенные сложности с объяснением современности», — пояснил Минченко. Статья по теме В России определились, как повысить патриотизм жителей страны Руководство страны понимает, что молодежь сегодня не смотрит телевизор, а выбирает другие форматы, говорит политолог Александр Асафов. Поэтому и делается ставка на работу в социальных сетях. «Это важный приоритет в информационной работе с молодежью. К этому подключается и сама молодежь. Соцсети — способ доставки информации, среда, которая органична для молодежи», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин определил стратегию работы с детьми и молодежью — теми, кому в будущем руководить страной и развивать ее. Акцент государство будет делать на соцсетях, откуда черпается информация — как позитивная, так и негативная, комментируют эксперты итоги заседания Госсовета по теме развития молодежной политики в современных условиях, которое Путин провел 22 декабря в Кремле. По словам политологов, власти пытаются искать подходы к юным поколениям, но это только начало пути. Собираться в Большом Кремлевском дворце главы регионов, полпреды президента в федеральных округах, члены правительства РФ стали за несколько часов до начала заседания Госсовета. В Георгиевском зале Кремля их всех уже ждал огромный стол. Но прежде чем начать работу, каждый из них заходил в соседний Владимирский зал. Именно там были расставлены восемь «Елок желаний» — по количеству федеральных округов в России. На каждой из елочек — открытки с желаниями детей из регионов, входящих в округ, и детей из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. В этом году в акции смогли поучаствовать пять уральских губернаторов: Наталья Комарова (ХМАО), Александр Моор (Тюменская область), Вадим Шумков (Курганская область), Алексей Текслер (Челябинская область) и Дмитрий Махонин (Пермский край). Каждый из них пообещал уже до Нового года исполнить заветные пожелания детей. Пожалуй, сложнее всего будет губернатору Комаровой: чтобы порадовать ребенка из ДНР, ей придется раздобыть динозавра. А губернатор Текслер пообещал посоветоваться с женой, чтобы решить, что подарить малышу, попросившему просто игрушку. Заседанию Госсовета предшествовал семинар-совещание, который состоялся накануне в Московском манеже. Губернаторы вместе с представителями молодежных организаций вырабатывали основные направления для формирования новой стратегии работы с молодежью. Сегодня результаты этой работы были представлены президенту РФ. Но прежде сам Владимир Путин озвучил свое видение ситуации. По словам президента, тема является «стратегически важной», так как сегодняшние дети — это те, кто «уже через 20, а кто-то 10 десять лет будет осуществлять то, во что мы вкладываем свои собственные силы». «Наша ключевая задача — обеспечить глубокую, содержательную преемственность поколений. Президент подчеркнул особую роль добровольчества, которое стало «нормой жизни для многих». Он убежден, что «нужно поддержать этот благородный порыв». Путин отметил, что хорошим социальным лифтом для детей и молодых людей стали проекты платформы «Россия — страна возможностей». А сейчас большие надежды возлагаются на Российское движение детей и молодежи «Движение первых», которое объединило школьников и студентов. Но важно — «полностью исключить формализм и казенщину», подчеркнул Путин. Содержательная часть работы с молодежью — отдельная акцент, на который обратил внимание президент. «В связи с известными событиями геополитического характера молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении. Это информационное противоборство всегда имело место, но сейчас приобрело особо острый характер. Последний раз о стратегии молодежной политики в России в Кремле говорили в 2009 году. Как отметил председатель профильной комиссии Госсовета, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, за это время удалось сместить фокус работы с молодыми людьми, например, в отношении запроса на социальные лифты: 80% ребят, по словам Артюхова, видят возможность реализовать себя, благодаря разным проектам платформы «Россия — страна возможностей». Но сегодня стоят новые вызовы. Артюхов повторил мысль президента: важна работа с «вредоносным контентом, который нужно блокировать как можно быстрее». Руководитель Ямала предложил разработать «комплексную программу по противодействию этим негативным явлениям». Со стороны государства пристальное внимание стало уделяться социальным сетям, которые фактически оказались одним из основных источников получения информации детьми. Причем информации как позитивного, так и негативного, деструктивного характера, в том числе навязывание чуждых России западных ценностей. Власти уже предприняли ряд мер: ввели запрет на ЛГБТ-пропаганду, ряд блогеров и популярных артистов были признаны иноагентами, запрещена соцсеть Instagram. Запрещенным соцсетям дети уже нашли замену — платформу «ВКонтакте», сказал URA.RU губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «Мы уже там работаем. Сегодня важно производство контента, который будет детям интересен. С этим пока есть сложности, мы пока уступаем [Западу]. Но если есть спрос, уверен, появится и большое количество предложений. У нас много креативных и талантливых людей, которые умеют делать интересные контент для детей. Как его правильно оформить и преподнести, мы понимаем», — заверил Развожаев. Работу с детьми в социальных сетях нужно строить на патриотическом, воспитательном, познавательном контенте, убежден губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Попытки ограничить доступ к какой-то информации всегда воспринимаются негативно, и отдельные ограничительные меры государством уже введены. Но наша задача — создавать контент», — убежден Текслер. Причем, как отметили все губернаторы, с которыми удалось пообщаться URA.RU, это не только контент патриотический. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, нужно говорить об обычной жизни. «Мы в соцсетях обсуждаем вывоз мусора, тепло в домах, освещение, подарки женщинам, которые станут мамами в новогоднюю ночь. Это интересно и детям. Работать с детьми и молодежью нужно через какие-то осязаемые, понятные вещи, поддержал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, «в борьбе за умы», «в борьбе с фейками» лучшее оружие — это правда и реальные дела. «Болтовней, которая льется со всех каналов, не поможешь. Мы строим дороги — это все видят, все понимают, что Россия пришла в регион не на время, а навечно. Мы должны говорить детям правду, но делать это обдуманно. Например, если говорить о боевых действиях, мы можем сказать, что сделали ВСУ с нашими пленными, но нельзя переходить определенную грань, как это делает противник, иначе мы ничего, кроме ненависти, своим детям не оставим», — отметил в разговоре с URA.RU Балицкий. Главное для власти сегодня — найти общий язык с молодым поколением россиян, считает президент Коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Разговаривать с ними не с позиции сверху вниз, а так, чтобы это приходило в резонанс с их ценностями и учитывало бы специфику каналов коммуникации, которые они используют. Принимаются огромные усилия по патриотическому воспитанию и в школах, и в вузах, достаточно активно идет продвижение темы исторического наследия, истории России. Но есть определенные сложности с объяснением современности», — пояснил Минченко. Руководство страны понимает, что молодежь сегодня не смотрит телевизор, а выбирает другие форматы, говорит политолог Александр Асафов. Поэтому и делается ставка на работу в социальных сетях. «Это важный приоритет в информационной работе с молодежью. К этому подключается и сама молодежь. Соцсети — способ доставки информации, среда, которая органична для молодежи», — резюмировал эксперт.