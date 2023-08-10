10 августа 2023

Екатеринбургским врачам угрожают расстрелом

В Екатеринбурге мужчина звонит врачам и угрожает расстрелом
© Служба новостей «URA.RU»
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Неизвестный гражданин выступил с угрозой расстрела врачей Фото:

В скорую помощь Екатеринбурга поступили угрозы расстрела от неизвестного мужчины. Информацию об этом URA.RU подтвердил официальный представитель скорой помощи.

«На телефонный номер „03“ поступил звонок. Неизвестный мужчина сказал, что планирует расстрелять врачей», — сказал собеседник агентства. Остальные подробности неизвестны.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу МВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ от ведомства получить не удалось.

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В скорую помощь Екатеринбурга поступили угрозы расстрела от неизвестного мужчины. Информацию об этом URA.RU подтвердил официальный представитель скорой помощи. «На телефонный номер „03“ поступил звонок. Неизвестный мужчина сказал, что планирует расстрелять врачей», — сказал собеседник агентства. Остальные подробности неизвестны. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу МВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ от ведомства получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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