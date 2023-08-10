Екатеринбургским врачам угрожают расстрелом

Неизвестный гражданин выступил с угрозой расстрела врачей
В скорую помощь Екатеринбурга поступили угрозы расстрела от неизвестного мужчины. Информацию об этом URA.RU подтвердил официальный представитель скорой помощи.
«На телефонный номер „03“ поступил звонок. Неизвестный мужчина сказал, что планирует расстрелять врачей», — сказал собеседник агентства. Остальные подробности неизвестны.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу МВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ от ведомства получить не удалось.
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