В ЯНАО запретят продажу алкоголя

Продавать алкоголь запретят 12 августа Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Новом Уренгое 12 августа запретят продажу алкогольных напитков. Об этом сообщили в telegram-канале администрации города.

«12 августа в Новом Уренгое никакой алкоголь, включая слабый, в магазинах продаваться не будет», — говорится в сообщении мэрии. Там же отметили, что купить спиртные напитки нельзя будет с 10:00 до 22:00.

Ранее URA.RU писало, что 12 августа в Новом Уренгое пройдет «Ямальский забег». На время проведения марафона центральные улицы города перекроют для автомобильного движения.