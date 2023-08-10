10 августа 2023

В ЯНАО запретят продажу алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Тюмень, жестяные банки, пиво, алкоголь, пивные банки, спиртное
Продавать алкоголь запретят 12 августа Фото:

В Новом Уренгое 12 августа запретят продажу алкогольных напитков. Об этом сообщили в telegram-канале администрации города.

«12 августа в Новом Уренгое никакой алкоголь, включая слабый, в магазинах продаваться не будет», — говорится в сообщении мэрии. Там же отметили, что купить спиртные напитки нельзя будет с 10:00 до 22:00.

Ранее URA.RU писало, что 12 августа в Новом Уренгое пройдет «Ямальский забег». На время проведения марафона центральные улицы города перекроют для автомобильного движения.

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В Новом Уренгое 12 августа запретят продажу алкогольных напитков. Об этом сообщили в telegram-канале администрации города. «12 августа в Новом Уренгое никакой алкоголь, включая слабый, в магазинах продаваться не будет», — говорится в сообщении мэрии. Там же отметили, что купить спиртные напитки нельзя будет с 10:00 до 22:00. Ранее URA.RU писало, что 12 августа в Новом Уренгое пройдет «Ямальский забег». На время проведения марафона центральные улицы города перекроют для автомобильного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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