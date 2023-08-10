10 августа 2023

Пермякам рассказали, кому и как привиться от кори

Пермский Роспотребнадзор: отказ от прививок — одна из причин распространения кори
© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация — действенный способ борьбы с корью Фото:

Причиной распространения кори в России и мире является снижение уровня иммунизации, в том числе из-за отказа от прививок, считают в управлении Роспотребнадзора по Пермском краю. В Перми зафиксировано уже четыре случая заболевания. В ведомстве напоминают жителям, что в регионе проводится кампания по подчищающей иммунизации против кори. Отдельное внимание стоит обратить на это компаниям, где работают иностранные сотрудники.

«Работодателям, привлекающим к трудовой деятельности иностранных граждан, необходимо обеспечить проведение иммунизации не болевших корью и не имеющих прививок или сведений о прививках против кори. Иммунизация трудовых мигрантов проводится на базе ГАУ ПК „Многофункциональный миграционный центр“ на безвозмездной основе», — сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Что касается россиян, то они могут поставить прививку в поликлиниках по месту прикрепления медицинского полиса. Плановые прививки против кори проводят детям, не болевшим корью, в год и шесть лет. Вакцинации также подлежат люди 35 лет, если они не болели ранее корью, не прививались или не знают о своей прививке. Взрослым от 36 до 55 лет прививки ставят, если они находятся в группе риска. Это, например, работники сферы образования, медики, продавцы.

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Причиной распространения кори в России и мире является снижение уровня иммунизации, в том числе из-за отказа от прививок, считают в управлении Роспотребнадзора по Пермском краю. В Перми зафиксировано уже четыре случая заболевания. В ведомстве напоминают жителям, что в регионе проводится кампания по подчищающей иммунизации против кори. Отдельное внимание стоит обратить на это компаниям, где работают иностранные сотрудники. «Работодателям, привлекающим к трудовой деятельности иностранных граждан, необходимо обеспечить проведение иммунизации не болевших корью и не имеющих прививок или сведений о прививках против кори. Иммунизация трудовых мигрантов проводится на базе ГАУ ПК „Многофункциональный миграционный центр“ на безвозмездной основе», — сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Что касается россиян, то они могут поставить прививку в поликлиниках по месту прикрепления медицинского полиса. Плановые прививки против кори проводят детям, не болевшим корью, в год и шесть лет. Вакцинации также подлежат люди 35 лет, если они не болели ранее корью, не прививались или не знают о своей прививке. Взрослым от 36 до 55 лет прививки ставят, если они находятся в группе риска. Это, например, работники сферы образования, медики, продавцы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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