Пермякам рассказали, кому и как привиться от кори

Пермский Роспотребнадзор: отказ от прививок — одна из причин распространения кори

11 августа 2023 в 16:06 Размер текста - 17 +

Вакцинация — действенный способ борьбы с корью Фото: Денис Моргунов © URA.RU Причиной распространения кори в России и мире является снижение уровня иммунизации, в том числе из-за отказа от прививок, считают в управлении Роспотребнадзора по Пермском краю. В Перми зафиксировано уже четыре случая заболевания. В ведомстве напоминают жителям, что в регионе проводится кампания по подчищающей иммунизации против кори. Отдельное внимание стоит обратить на это компаниям, где работают иностранные сотрудники. «Работодателям, привлекающим к трудовой деятельности иностранных граждан, необходимо обеспечить проведение иммунизации не болевших корью и не имеющих прививок или сведений о прививках против кори. Иммунизация трудовых мигрантов проводится на базе ГАУ ПК „Многофункциональный миграционный центр“ на безвозмездной основе», — сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Что касается россиян, то они могут поставить прививку в поликлиниках по месту прикрепления медицинского полиса. Плановые прививки против кори проводят детям, не болевшим корью, в год и шесть лет. Вакцинации также подлежат люди 35 лет, если они не болели ранее корью, не прививались или не знают о своей прививке. Взрослым от 36 до 55 лет прививки ставят, если они находятся в группе риска. Это, например, работники сферы образования, медики, продавцы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Причиной распространения кори в России и мире является снижение уровня иммунизации, в том числе из-за отказа от прививок, считают в управлении Роспотребнадзора по Пермском краю. В Перми зафиксировано уже четыре случая заболевания. В ведомстве напоминают жителям, что в регионе проводится кампания по подчищающей иммунизации против кори. Отдельное внимание стоит обратить на это компаниям, где работают иностранные сотрудники. «Работодателям, привлекающим к трудовой деятельности иностранных граждан, необходимо обеспечить проведение иммунизации не болевших корью и не имеющих прививок или сведений о прививках против кори. Иммунизация трудовых мигрантов проводится на базе ГАУ ПК „Многофункциональный миграционный центр“ на безвозмездной основе», — сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Что касается россиян, то они могут поставить прививку в поликлиниках по месту прикрепления медицинского полиса. Плановые прививки против кори проводят детям, не болевшим корью, в год и шесть лет. Вакцинации также подлежат люди 35 лет, если они не болели ранее корью, не прививались или не знают о своей прививке. Взрослым от 36 до 55 лет прививки ставят, если они находятся в группе риска. Это, например, работники сферы образования, медики, продавцы.