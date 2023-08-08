08 августа 2023

В Пермском крае выявили новый случай заболевания корью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Таможенный пост «Аэропорт Баландино», прибытие рейса Душанбе - Челябинск. Челябинск , инфекция, корь, медики, российский паспорт, санитарный контроль, ковид, тест на ковид, роспотребнадзор
Сейчас Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование Фото:

В Пермском крае выявлен новый четвертый случай заболевания корью. Опасный вирус обнаружен у восьмилетнего школьника, который сейчас находится под наблюдением. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Пермскому краю на своем сайте.

«В Пермском крае лабораторно подтвержден четвертый случай заболевания корью. Заболевший школьник 8-лет возвращался из поездки, в настоящее время находится под медицинским наблюдением в лечебном учреждении, состояние удовлетворительное», — говорится на сайте. Сейчас ведомство организовало расследование.

Ранее медики обнаружили три случая заражения опасной болезнью в регионе. Один из зараженных проживает в центре Перми в ЖК «Гулливер». Как считают специалисты из Роспотребнадзора, вирус завезли в край из Волгоградской области. Корь — опасная инфекционная болезнь, которая может привести к слепоте, энцефалиту, отиту, пневмонии и тяжелой диареи. Самым эффективным методом борьбы с болезнью является вакцинация.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае выявлен новый четвертый случай заболевания корью. Опасный вирус обнаружен у восьмилетнего школьника, который сейчас находится под наблюдением. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Пермскому краю на своем сайте. «В Пермском крае лабораторно подтвержден четвертый случай заболевания корью. Заболевший школьник 8-лет возвращался из поездки, в настоящее время находится под медицинским наблюдением в лечебном учреждении, состояние удовлетворительное», — говорится на сайте. Сейчас ведомство организовало расследование. Ранее медики обнаружили три случая заражения опасной болезнью в регионе. Один из зараженных проживает в центре Перми в ЖК «Гулливер». Как считают специалисты из Роспотребнадзора, вирус завезли в край из Волгоградской области. Корь — опасная инфекционная болезнь, которая может привести к слепоте, энцефалиту, отиту, пневмонии и тяжелой диареи. Самым эффективным методом борьбы с болезнью является вакцинация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...