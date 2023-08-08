В Пермском крае выявили новый случай заболевания корью

В Пермском крае выявлен новый четвертый случай заболевания корью. Опасный вирус обнаружен у восьмилетнего школьника, который сейчас находится под наблюдением. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Пермскому краю на своем сайте.
«В Пермском крае лабораторно подтвержден четвертый случай заболевания корью. Заболевший школьник 8-лет возвращался из поездки, в настоящее время находится под медицинским наблюдением в лечебном учреждении, состояние удовлетворительное», — говорится на сайте. Сейчас ведомство организовало расследование.
Ранее медики обнаружили три случая заражения опасной болезнью в регионе. Один из зараженных проживает в центре Перми в ЖК «Гулливер». Как считают специалисты из Роспотребнадзора, вирус завезли в край из Волгоградской области. Корь — опасная инфекционная болезнь, которая может привести к слепоте, энцефалиту, отиту, пневмонии и тяжелой диареи. Самым эффективным методом борьбы с болезнью является вакцинация.
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