В Тюмени трое мужчин избили до смерти знакомого из-за ссоры. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Инцидент произошел в ноябре 2022 года в многоквартирном доме на улице Щорса.
«В ходе ссоры трое фигурантов нанесли своему общему знакомому множественные удары руками и ногами по голове и телу. Мужчина с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение города Тюмени, однако, несмотря на усилия врачей, через 12 дней скончался», — сообщили в ведомстве.
Мужчин арестовали. Уголовное дело направили в суд. Ранее URA.RU писало, что тюменец избил брата лопатой, а после напал на сотрудника полиции, приехавшего на место инцидента. За дебош мужчину отправили в колонию на четыре года и 10 месяцев.
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