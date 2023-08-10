После избиения мужчину госпитализировали, однако через 12 дней он умер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени трое мужчин избили до смерти знакомого из-за ссоры. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Инцидент произошел в ноябре 2022 года в многоквартирном доме на улице Щорса.

«В ходе ссоры трое фигурантов нанесли своему общему знакомому множественные удары руками и ногами по голове и телу. Мужчина с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение города Тюмени, однако, несмотря на усилия врачей, через 12 дней скончался», — сообщили в ведомстве.

Мужчин арестовали. Уголовное дело направили в суд. Ранее URA.RU писало, что тюменец избил брата лопатой, а после напал на сотрудника полиции, приехавшего на место инцидента. За дебош мужчину отправили в колонию на четыре года и 10 месяцев.