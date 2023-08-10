10 августа 2023

В Тюмени трое мужчин избили до смерти знакомого

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, медики, машина скорой помощи, скорая помошь
После избиения мужчину госпитализировали, однако через 12 дней он умер Фото:

В Тюмени трое мужчин избили до смерти знакомого из-за ссоры. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Инцидент произошел в ноябре 2022 года в многоквартирном доме на улице Щорса.

«В ходе ссоры трое фигурантов нанесли своему общему знакомому множественные удары руками и ногами по голове и телу. Мужчина с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение города Тюмени, однако, несмотря на усилия врачей, через 12 дней скончался», — сообщили в ведомстве.

Мужчин арестовали. Уголовное дело направили в суд. Ранее URA.RU писало, что тюменец избил брата лопатой, а после напал на сотрудника полиции, приехавшего на место инцидента. За дебош мужчину отправили в колонию на четыре года и 10 месяцев.

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В Тюмени трое мужчин избили до смерти знакомого из-за ссоры. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Инцидент произошел в ноябре 2022 года в многоквартирном доме на улице Щорса. «В ходе ссоры трое фигурантов нанесли своему общему знакомому множественные удары руками и ногами по голове и телу. Мужчина с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение города Тюмени, однако, несмотря на усилия врачей, через 12 дней скончался», — сообщили в ведомстве. Мужчин арестовали. Уголовное дело направили в суд. Ранее URA.RU писало, что тюменец избил брата лопатой, а после напал на сотрудника полиции, приехавшего на место инцидента. За дебош мужчину отправили в колонию на четыре года и 10 месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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