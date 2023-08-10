10 августа 2023

Тюменские предприниматели получил 9,3 миллионов рублей на развитие бизнеса

© Служба новостей «URA.RU»
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Количество заявок на получение грантов выросло в пять раз Фото:

В Тюмени молодые предприниматели получили 9,3 миллионов рублей на развитие бизнеса в виде грантов. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.

«9,3 млн рублей получили молодые предприниматели региона на развитие бизнеса. Это 20 победителей первой волны конкурса грантов для молодых и социальных предпринимателей. Сейчас идет вторая, на которую уже подано 25 заявок», — говорится в сообщении.

Как отметил во время брифинга на бизнес-форуме «Слет успешных предпринимателей — 2023» губернатор Тюменской области Александр Моор, количество заявок на получение грантов выросло в пять раз. Он также добавил, что самому юному предпринимателю всего 15 лет. «Поступило много разных интересных бизнес-проектов. Самому молодому участнику 15 лет. Юноша из Ишимского района подал инициативу, связанную с сельским хозяйством, чем занимается и его отец», — приводит инфоцентр слова Моора.

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В Тюмени молодые предприниматели получили 9,3 миллионов рублей на развитие бизнеса в виде грантов. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. «9,3 млн рублей получили молодые предприниматели региона на развитие бизнеса. Это 20 победителей первой волны конкурса грантов для молодых и социальных предпринимателей. Сейчас идет вторая, на которую уже подано 25 заявок», — говорится в сообщении. Как отметил во время брифинга на бизнес-форуме «Слет успешных предпринимателей — 2023» губернатор Тюменской области Александр Моор, количество заявок на получение грантов выросло в пять раз. Он также добавил, что самому юному предпринимателю всего 15 лет. «Поступило много разных интересных бизнес-проектов. Самому молодому участнику 15 лет. Юноша из Ишимского района подал инициативу, связанную с сельским хозяйством, чем занимается и его отец», — приводит инфоцентр слова Моора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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