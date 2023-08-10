Тюменские предприниматели получил 9,3 миллионов рублей на развитие бизнеса

Количество заявок на получение грантов выросло в пять раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени молодые предприниматели получили 9,3 миллионов рублей на развитие бизнеса в виде грантов. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.

«9,3 млн рублей получили молодые предприниматели региона на развитие бизнеса. Это 20 победителей первой волны конкурса грантов для молодых и социальных предпринимателей. Сейчас идет вторая, на которую уже подано 25 заявок», — говорится в сообщении.

Как отметил во время брифинга на бизнес-форуме «Слет успешных предпринимателей — 2023» губернатор Тюменской области Александр Моор, количество заявок на получение грантов выросло в пять раз. Он также добавил, что самому юному предпринимателю всего 15 лет. «Поступило много разных интересных бизнес-проектов. Самому молодому участнику 15 лет. Юноша из Ишимского района подал инициативу, связанную с сельским хозяйством, чем занимается и его отец», — приводит инфоцентр слова Моора.