Выброшенные в унитазы грибы забили стоки челябинского города

Выброшенные в унитазы грибы и другие овощи забили стоки Кусы (Челябинская область). Сотрудники местного «Горводоканала» попросили жителей не смывать пищевые отходы в канализацию.
«Не смывайте овощи в унитаз. Они забивают трубы, оседают на мусороуловителях, выводят из строя насосное оборудование», — обратились к жителям коммунальщики.
Обращение распространила редакция газеты «Жизнь района». По городу специалисты установили 30 мусороулавливателей, которые перехватывают крупный мусор, попавший в канализацию. В середине августа традиционно стоки заполняются овощами. Некоторые улавливатели за раз приносят по ведру овощных отбросов. Сбор выброшенных отходов представители водоканала ведут трижды в неделю.
Жители Кусы избавляются от помидоров, грибов и огурцов. Часто выкидывают целиком. Некоторые овощи попадают в насосы, и техника перегорает.
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