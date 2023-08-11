Выброшенные в унитазы грибы забили стоки челябинского города

11 августа 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

Трижды в неделю коммунальщики Кусы извлекают из канализации выброшенные грибы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Выброшенные в унитазы грибы и другие овощи забили стоки Кусы (Челябинская область). Сотрудники местного «Горводоканала» попросили жителей не смывать пищевые отходы в канализацию. «Не смывайте овощи в унитаз. Они забивают трубы, оседают на мусороуловителях, выводят из строя насосное оборудование», — обратились к жителям коммунальщики. Обращение распространила редакция газеты «Жизнь района». По городу специалисты установили 30 мусороулавливателей, которые перехватывают крупный мусор, попавший в канализацию. В середине августа традиционно стоки заполняются овощами. Некоторые улавливатели за раз приносят по ведру овощных отбросов. Сбор выброшенных отходов представители водоканала ведут трижды в неделю. Жители Кусы избавляются от помидоров, грибов и огурцов. Часто выкидывают целиком. Некоторые овощи попадают в насосы, и техника перегорает.

Выброшенные в унитазы грибы и другие овощи забили стоки Кусы (Челябинская область). Сотрудники местного «Горводоканала» попросили жителей не смывать пищевые отходы в канализацию. «Не смывайте овощи в унитаз. Они забивают трубы, оседают на мусороуловителях, выводят из строя насосное оборудование», — обратились к жителям коммунальщики. Обращение распространила редакция газеты «Жизнь района». По городу специалисты установили 30 мусороулавливателей, которые перехватывают крупный мусор, попавший в канализацию. В середине августа традиционно стоки заполняются овощами. Некоторые улавливатели за раз приносят по ведру овощных отбросов. Сбор выброшенных отходов представители водоканала ведут трижды в неделю. Жители Кусы избавляются от помидоров, грибов и огурцов. Часто выкидывают целиком. Некоторые овощи попадают в насосы, и техника перегорает.