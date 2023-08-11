Выброшенные в унитазы грибы забили стоки челябинского города

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Процесс установки задвижек большого диаметра на очистных сооружениях водопровода «Арбинка». Курган, водоканал, водный союз, жкх, генератор, рабочие в спецовках, работники водоканала
Трижды в неделю коммунальщики Кусы извлекают из канализации выброшенные грибы Фото:

Выброшенные в унитазы грибы и другие овощи забили стоки Кусы (Челябинская область). Сотрудники местного «Горводоканала» попросили жителей не смывать пищевые отходы в канализацию.

«Не смывайте овощи в унитаз. Они забивают трубы, оседают на мусороуловителях, выводят из строя насосное оборудование», — обратились к жителям коммунальщики.

Обращение распространила редакция газеты «Жизнь района». По городу специалисты установили 30 мусороулавливателей, которые перехватывают крупный мусор, попавший в канализацию. В середине августа традиционно стоки заполняются овощами. Некоторые улавливатели за раз приносят по ведру овощных отбросов. Сбор выброшенных отходов представители водоканала ведут трижды в неделю.

Жители Кусы избавляются от помидоров, грибов и огурцов. Часто выкидывают целиком. Некоторые овощи попадают в насосы, и техника перегорает.

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Выброшенные в унитазы грибы и другие овощи забили стоки Кусы (Челябинская область). Сотрудники местного «Горводоканала» попросили жителей не смывать пищевые отходы в канализацию. «Не смывайте овощи в унитаз. Они забивают трубы, оседают на мусороуловителях, выводят из строя насосное оборудование», — обратились к жителям коммунальщики. Обращение распространила редакция газеты «Жизнь района». По городу специалисты установили 30 мусороулавливателей, которые перехватывают крупный мусор, попавший в канализацию. В середине августа традиционно стоки заполняются овощами. Некоторые улавливатели за раз приносят по ведру овощных отбросов. Сбор выброшенных отходов представители водоканала ведут трижды в неделю. Жители Кусы избавляются от помидоров, грибов и огурцов. Часто выкидывают целиком. Некоторые овощи попадают в насосы, и техника перегорает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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