Изделия из Магнитогорска покажут на форуме «Армия» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска (Челябинская область) на форуме «Армия» в Москве покажет беспилотники и двигатели для дронов. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, двигатели являются для РФ уникальной разработкой.

«В павильоне „Консорциум робототехники“ представим свои разработки. В их числе беспилотная авиационная система БАС-80, линейка синхронных бесколлекторных электродвигателей серии АТ Drive, серии AX Drive и новую линейку электродвигателей для беспилотных летательных аппаратов серии АТБ», — отметили в «Андроидной технике».

На данный момент предприятия запустило в производство четыре типоразмера из линейки АТБ. Всего в серию готовится линейка из 18 типоразмеров двигателей для дронов, которая перекроет все потребности производства беспилотников малой размерности в России. Специалисты «Андроидной техники» указали, что затраты на винты, двигатели и контроллеры, совокупно составляющие винтомоторную группу, берут на себя от 30 до 80% расходов при производстве беспилотников. Основную часть двигателей российские производители приобретают за рубежом.

Изготавливать двигатели для дронов в «Андроидной технике» начали в 2019 году. Был начат серийный выпуск двигателей серии АТ Drive в корпусном и бескорпусном исполнении. Их мощность составляет от 60 Вт до 10 кВт. Линейка AT Drive включает в себя 20 типоразмеров и широко применяется в изделиях российских производителей, а также предприятий Республик Беларусь и Казахстан. Двигатели показали надежность при работе в обычных условиях и в радиоактивной, агрессивной средах. Преимуществом АТ Drive является возможность их непосредственного встраивания в изделия разного назначения, эффективном рассеивании тепла и уменьшении сложности изготовления привода

Форум «Армия», как и в 2022 году, пройдет в подмосковной Кубинке. Его организуют с 14 по 20 августа в пятый раз.

НПО «Андроидная техника» выпускает дроны с 2019 года Фото: пресс-служба НПО «Андроидная техника»

Уникальность разработки двигателей в Магнитогорске заключается в том, что заводы РФ их в основном приобретают за рубежом Фото: пресс-служба НПО «Андроидная техника»