Подчиненные Бастрыкина запросили информацию для расследования дела против мэрии Кургана

11 августа 2023 в 19:55 Размер текста - 17 +

Следователи из Москвы занимаются делом мэрии Кургана по халатности во время пожаров и готовятся передать его в суд Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Представители СК России приедут в Курган для расследования уголовного дела в отношении чиновников мэрии из-за халатности при пожарах, которая привела к смерти двух и более человек. Об этом URA.RU сообщил депутат гордумы Яков Сидоров. Он лично контактирует с руководством следственной группы по этому делу и помогает им. «Руководитель следственной группы из Москвы попросил подготовить все необходимые материалы. Документы пострадавших подготавливаются и будут переданы мной группе для принятия процессуального решения. Моя задача простая — помочь следователям в сборе материалов, поисках истины и виновных в том числе», — сообщает Сидоров. Визит группы следственного управления СК РФ в Курган планируется после 15 августа. В разговоре с корреспондентом URA.RU депутат сообщил, что полноценный разговор с руководителем группы еще предстоит по их приезду в город.



Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу СК РФ с просьбой прокомментировать ситуацию с расследованием уголовного дела в отношении администрации Кургана. Ответ на него ожидается.



Ранее URA.RU писало, что в ходе прокурорской проверки в деятельности мэрии Кургана были установлены факты ненадлежащего оповещения населения и проведения эвакуации 7 мая. СУ СК по Курганской области было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность, которая повлекла смерть двух и более человек).В мае во время пожаров в Курганской области погиб 21 человек и сгорело более 5000 домов и строений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители СК России приедут в Курган для расследования уголовного дела в отношении чиновников мэрии из-за халатности при пожарах, которая привела к смерти двух и более человек. Об этом URA.RU сообщил депутат гордумы Яков Сидоров. Он лично контактирует с руководством следственной группы по этому делу и помогает им. «Руководитель следственной группы из Москвы попросил подготовить все необходимые материалы. Документы пострадавших подготавливаются и будут переданы мной группе для принятия процессуального решения. Моя задача простая — помочь следователям в сборе материалов, поисках истины и виновных в том числе», — сообщает Сидоров. Визит группы следственного управления СК РФ в Курган планируется после 15 августа. В разговоре с корреспондентом URA.RU депутат сообщил, что полноценный разговор с руководителем группы еще предстоит по их приезду в город. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу СК РФ с просьбой прокомментировать ситуацию с расследованием уголовного дела в отношении администрации Кургана. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что в ходе прокурорской проверки в деятельности мэрии Кургана были установлены факты ненадлежащего оповещения населения и проведения эвакуации 7 мая. СУ СК по Курганской области было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность, которая повлекла смерть двух и более человек).В мае во время пожаров в Курганской области погиб 21 человек и сгорело более 5000 домов и строений.