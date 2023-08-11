В Екатеринбурге у театра драмы закончился ремонт, а к осени появится скульптура в честь зрителей

Арт-объект установят ближе к ноябрю, зато сейчас зрители могут довольствоваться результатами ремонта площадки у театра Фото: Размик Закарян © URA.RU

Свердловский театр драмы войдет в новый театральный сезон, который начнется в конце августа и обещает удивительные спектакли, обновленным — у культурного учреждения благоустроили территорию. Также осенью здесь появится арт-объект, посвященный театральным зрителям. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе театра.

«Главный художник Свердловской драмы Владимир Кравцев делает театральный жест (куда ж в театре без театра?), гаснет свет, луч прожектора красиво высвечивает макет скульптуры в центре зала на маленьком столике. Юноша и девушка спешат в театр. Он держит в руке билет в театр, она — букет цветов. В их фигурах стремительность и вдохновение», — пояснили в театре.

Разговоры о скульптуре ходили давно, среди предложений — создать арт-объект, посвященный образу театрального зрителя, алчущего лишнего билетика на ступенях театра. Однако от идеи решили отказаться, потому что подобные скульптуры есть и у других театров. Как признается автор Владимир Кравцев, посидеть над эскизом пришлось тщательно. «Было непросто. Особенно с образом девушки. Надо проработать правильную талию, фигуру, открытость платья. Даже фасон обуви был тщательно продуман», — заявил Кравцев.

О месте расположения новой скульптуры также пришлось задуматься. Как пояснили в театре, важно было, чтобы она не мешал основному потоку зрителей и пандусу для маломобильных групп населения. «В итоге решили, что фигуры разместят на ступенях театра чуть по диагонали, со стороны реки Исеть», — заявили в театре. Устанавливать арт-объект будут в конце октября — начале ноября. Сейчас ее отливают на фабрике, эскизы пока держат в тайне.