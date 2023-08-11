В Челябинской области на выходных прекратятся дожди. Скрин

11 августа 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

В регионе отступят дожди и установится температура воздуха до 24 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области выходные 12 и 13 августа пройдут преимущественно без дождей. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре. «В регионе 12 и 13 августа установится погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков. Температура ночью будет опускаться до 6-13 градусов. В низинах возможно похолодание вплоть до 3-4 градусов. Днем воздух может прогреваться до 19-24 градусов. 12 августа местами порывы ветра составят 14 метров в секунду», — уточнили в челябинской ЦГМС. В Челябинске, по прогнозам синоптиков, 12 и 13 августа осадков почти не ожидается. Ночью столбики термометров опустятся до 8-12 градусов, днем — до 20-23 градусов. Скрин: сайт челябинского ЦГМС

В Челябинской области выходные 12 и 13 августа пройдут преимущественно без дождей. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре. «В регионе 12 и 13 августа установится погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков. Температура ночью будет опускаться до 6-13 градусов. В низинах возможно похолодание вплоть до 3-4 градусов. Днем воздух может прогреваться до 19-24 градусов. 12 августа местами порывы ветра составят 14 метров в секунду», — уточнили в челябинской ЦГМС. В Челябинске, по прогнозам синоптиков, 12 и 13 августа осадков почти не ожидается. Ночью столбики термометров опустятся до 8-12 градусов, днем — до 20-23 градусов.