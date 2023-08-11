В Челябинской области на выходных прекратятся дожди. Скрин

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Городские зарисовки. Челябинск, лето, набережная
В регионе отступят дожди и установится температура воздуха до 24 градусов Фото:

В Челябинской области выходные 12 и 13 августа пройдут преимущественно без дождей. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре.

«В регионе 12 и 13 августа установится погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков. Температура ночью будет опускаться до 6-13 градусов. В низинах возможно похолодание вплоть до 3-4 градусов. Днем воздух может прогреваться до 19-24 градусов. 12 августа местами порывы ветра составят 14 метров в секунду», — уточнили в челябинской ЦГМС.

В Челябинске, по прогнозам синоптиков, 12 и 13 августа осадков почти не ожидается. Ночью столбики термометров опустятся до 8-12 градусов, днем — до 20-23 градусов.

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В Челябинской области выходные 12 и 13 августа пройдут преимущественно без дождей. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре. «В регионе 12 и 13 августа установится погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков. Температура ночью будет опускаться до 6-13 градусов. В низинах возможно похолодание вплоть до 3-4 градусов. Днем воздух может прогреваться до 19-24 градусов. 12 августа местами порывы ветра составят 14 метров в секунду», — уточнили в челябинской ЦГМС. В Челябинске, по прогнозам синоптиков, 12 и 13 августа осадков почти не ожидается. Ночью столбики термометров опустятся до 8-12 градусов, днем — до 20-23 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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