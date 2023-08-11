Полиция разыскивает паникера, распространявшего слухи о беспилотниках в Сергиевом Посаде

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Паникер сообщал в telegram-каналы о причастности беспилотника к взрыву на заводе в Сергиевом Посаде Фото:
новость из сюжета
В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв

Полиция подмосковья разыскивает человека, который заявлял об ударе беспилотника по заводу в Сергиевом Посаде. По информации официальных ведомств, взрыв на заводе произошел не из-за удара беспилотника.

«Подмосковная полиция разыскивает паникера, распускавшего слухи об атаке украинских беспилотников на ЗОМЗ в Сергиевом Посаде. Уже установлены его приметы, ФИО и автомобиль, на котором он скрылся с места взрыва», — говорится в telegram-канале Mash. Отмечается, что версию с ударом беспилотника человек рассылал по многим новостным telegram-каналам. Он также заявлял, что на завод летят еще дроны.

Человек также поднимал панику среди местных жителей. Однако они ему не поверили и сообщили о нем полиции.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД России по Москве. Ответ ожидается.

В момент взрыва В Сергиевом Посаде telegram-каналы сообщали об атаке беспилотника. Однако в Следственном комитете России сообщили, что версия с атакой дрона является ложной, передает RT. Официальная версия звучит так: взрыв на заводе произошел из-за человеческого фактора. Все пострадавшие от взрыва на заводе получать денежную компенсацию.

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Полиция подмосковья разыскивает человека, который заявлял об ударе беспилотника по заводу в Сергиевом Посаде. По информации официальных ведомств, взрыв на заводе произошел не из-за удара беспилотника. «Подмосковная полиция разыскивает паникера, распускавшего слухи об атаке украинских беспилотников на ЗОМЗ в Сергиевом Посаде. Уже установлены его приметы, ФИО и автомобиль, на котором он скрылся с места взрыва», — говорится в telegram-канале Mash. Отмечается, что версию с ударом беспилотника человек рассылал по многим новостным telegram-каналам. Он также заявлял, что на завод летят еще дроны. Человек также поднимал панику среди местных жителей. Однако они ему не поверили и сообщили о нем полиции. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД России по Москве. Ответ ожидается. В момент взрыва В Сергиевом Посаде telegram-каналы сообщали об атаке беспилотника. Однако в Следственном комитете России сообщили, что версия с атакой дрона является ложной, передает RT. Официальная версия звучит так: взрыв на заводе произошел из-за человеческого фактора. Все пострадавшие от взрыва на заводе получать денежную компенсацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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