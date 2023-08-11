Шерматов самовольно сдался полиции Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Мигрант с ножом напал на жительницу Челябинска

Сотрудники правоохранительных органов в Челябинске задержали гражданина Таджикистана Русулджона Шерматова, обвиняемого в нападении с ножом на свою бывшую подругу. Как сообщила дочь погибшей челябинки, Алина, в социальных сетях, он сам сдался полиции.

«Сам сдался сегодня. Зная Расула 15 лет, могу сказать, сдался от горя. Ходил по улицам и просил вызвать полицию. Говорит: «Я человека убил, вызывайте», — написала Алина Р. на своей странице в ВКонтакте.

Ранее Шерматов и челябинка встречались. После того, как они расстались, мигрант стал преследовать женщину. В ночь на 5 августа Шерматов узнал, что его бывшая подруга находится в пивбаре на Энтузиастов с новым знакомым.

Мигрант пришел в бар и тяжело ранил бывшую подругу. Инцидент попал на видео. Женщина была госпитализирована с тяжелыми ранениями и спустя несколько суток скончалась, не приходя в сознание. Все силы полиции были направлены на поиск преступника. В пресс-службе ГУ МВД по региону пообещали уточнить информацию о задержании Шерматова.

Обновлено в 19:00 по Уральскому времени:

«На его розыск был ориентирован весь личный состав органов внутренних дел. Полицейскими и следователями СКР по региону принимались меры по установлению его места нахождения. Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные мероприятия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.