Челябинский инвалид отсудил деньги у авиакомпании «Победа», не пустившей его на самолет

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Прибытие Белавиа в Кольцово. Екатеринбург , авиакомпания победа
В сумме «Победу» обязали выплатить Ивану Вершку 75 тысяч рублей Фото:

Инвалид-колясочник из Челябинска Иван Вершок отсудил у авиакомпании «Победа», не пустившей его в марте на борт самолета, 75 тысяч рублей. Об этом сообщили в Курчатовском райсуде города.

«Частично удовлетворить требования Ивана Вершка. Взыскать с ООО „Авиакомпания ‚Победа‘“ моральную компенсацию в размере 50 тысяч рублей и штраф в пользу потребителя 25 тысяч рублей», — сообщает издание «74.ру» с ссылкой на судью.

Ивана Вершка не пустили на борт 4 марта в аэропорту Шереметьево из-за емкости батареи электрической коляски. Председатель СКР Александр Бастрыкин 15 марта взял на личный контроль расследование инцидента, поручив представить доклад о ходе проверки. В этот же день в Роспотребнадзоре региона URA.RU сообщили о подготовке иска к авиакомпании «Победа». В ведомстве заявили, что будут добиваться возмещения убытков и морального вреда Вершка.

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Инвалид-колясочник из Челябинска Иван Вершок отсудил у авиакомпании «Победа», не пустившей его в марте на борт самолета, 75 тысяч рублей. Об этом сообщили в Курчатовском райсуде города. «Частично удовлетворить требования Ивана Вершка. Взыскать с ООО „Авиакомпания ‚Победа‘“ моральную компенсацию в размере 50 тысяч рублей и штраф в пользу потребителя 25 тысяч рублей», — сообщает издание «74.ру» с ссылкой на судью. Ивана Вершка не пустили на борт 4 марта в аэропорту Шереметьево из-за емкости батареи электрической коляски. Председатель СКР Александр Бастрыкин 15 марта взял на личный контроль расследование инцидента, поручив представить доклад о ходе проверки. В этот же день в Роспотребнадзоре региона URA.RU сообщили о подготовке иска к авиакомпании «Победа». В ведомстве заявили, что будут добиваться возмещения убытков и морального вреда Вершка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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