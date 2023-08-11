Челябинский инвалид отсудил деньги у авиакомпании «Победа», не пустившей его на самолет

11 августа 2023 в 18:56 Размер текста - 17 +

В сумме «Победу» обязали выплатить Ивану Вершку 75 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Инвалид-колясочник из Челябинска Иван Вершок отсудил у авиакомпании «Победа», не пустившей его в марте на борт самолета, 75 тысяч рублей. Об этом сообщили в Курчатовском райсуде города. «Частично удовлетворить требования Ивана Вершка. Взыскать с ООО „Авиакомпания ‚Победа‘“ моральную компенсацию в размере 50 тысяч рублей и штраф в пользу потребителя 25 тысяч рублей», — сообщает издание «74.ру» с ссылкой на судью. Ивана Вершка не пустили на борт 4 марта в аэропорту Шереметьево из-за емкости батареи электрической коляски. Председатель СКР Александр Бастрыкин 15 марта взял на личный контроль расследование инцидента, поручив представить доклад о ходе проверки. В этот же день в Роспотребнадзоре региона URA.RU сообщили о подготовке иска к авиакомпании «Победа». В ведомстве заявили, что будут добиваться возмещения убытков и морального вреда Вершка.

Инвалид-колясочник из Челябинска Иван Вершок отсудил у авиакомпании «Победа», не пустившей его в марте на борт самолета, 75 тысяч рублей. Об этом сообщили в Курчатовском райсуде города. «Частично удовлетворить требования Ивана Вершка. Взыскать с ООО „Авиакомпания ‚Победа‘“ моральную компенсацию в размере 50 тысяч рублей и штраф в пользу потребителя 25 тысяч рублей», — сообщает издание «74.ру» с ссылкой на судью. Ивана Вершка не пустили на борт 4 марта в аэропорту Шереметьево из-за емкости батареи электрической коляски. Председатель СКР Александр Бастрыкин 15 марта взял на личный контроль расследование инцидента, поручив представить доклад о ходе проверки. В этот же день в Роспотребнадзоре региона URA.RU сообщили о подготовке иска к авиакомпании «Победа». В ведомстве заявили, что будут добиваться возмещения убытков и морального вреда Вершка.