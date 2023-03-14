Роспотребнадзор готовит иск к «Победе» за челябинского инвалида, которого не пустили в самолет

15 марта 2023 в 15:37 Размер текста - 17 +

Иск к «Победе» будет направлен на компенсацию убытков и морального вреда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Управление Роспотребнадзора по Челябинской области готовит иск к авиакомпании «Победа» в пользу инвалида-колясочника, которого не пустили в самолет. Как сообщили URA.RU 15 марта в пресс-службе ведомства, оно будет добиваться возмещения убытков и морального вреда. «Управление собирает документы в интересах гражданина искового заявления о возмещении убытков и морального вреда. Нарушение прав потребителя выражается отказом в оказании услуг», — уточнили URA.RU в Роспотребнадзоре. Нарушение отмечено по статье 107 ВК РФ. Иск готовится по признакам одностороннего расторжения договора перевозчиком. Ивана Вершка не пустили на борт 4 марта в аэропорту Шереметьево. Специалист «Победы» счел емкость батареи электрической коляски слишком большой и отказал инвалиду в перелете. Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова вступилась за мужчину и направила обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову и руководителю федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктору Басаргину. Председатель СКР Александр Бастрыкин 15 марта взял на личный контроль расследование инцидента, поручив представить доклад о ходе проверки.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области готовит иск к авиакомпании «Победа» в пользу инвалида-колясочника, которого не пустили в самолет. Как сообщили URA.RU 15 марта в пресс-службе ведомства, оно будет добиваться возмещения убытков и морального вреда. «Управление собирает документы в интересах гражданина искового заявления о возмещении убытков и морального вреда. Нарушение прав потребителя выражается отказом в оказании услуг», — уточнили URA.RU в Роспотребнадзоре. Нарушение отмечено по статье 107 ВК РФ. Иск готовится по признакам одностороннего расторжения договора перевозчиком. Ивана Вершка не пустили на борт 4 марта в аэропорту Шереметьево. Специалист «Победы» счел емкость батареи электрической коляски слишком большой и отказал инвалиду в перелете. Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова вступилась за мужчину и направила обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову и руководителю федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктору Басаргину. Председатель СКР Александр Бастрыкин 15 марта взял на личный контроль расследование инцидента, поручив представить доклад о ходе проверки.