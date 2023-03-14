14 марта 2023

Роспотребнадзор готовит иск к «Победе» за челябинского инвалида, которого не пустили в самолет

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт «Курчатов». Челябинск, аэропорт, победа авиакомпания
Иск к «Победе» будет направлен на компенсацию убытков и морального вреда Фото:

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области готовит иск к авиакомпании «Победа» в пользу инвалида-колясочника, которого не пустили в самолет. Как сообщили URA.RU 15 марта в пресс-службе ведомства, оно будет добиваться возмещения убытков и морального вреда.

«Управление собирает документы в интересах гражданина искового заявления о возмещении убытков и морального вреда. Нарушение прав потребителя выражается отказом в оказании услуг», — уточнили URA.RU в Роспотребнадзоре.

Нарушение отмечено по статье 107 ВК РФ. Иск готовится по признакам одностороннего расторжения договора перевозчиком.

Ивана Вершка не пустили на борт 4 марта в аэропорту Шереметьево. Специалист «Победы» счел емкость батареи электрической коляски слишком большой и отказал инвалиду в перелете. Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова вступилась за мужчину и направила обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову и руководителю федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктору Басаргину. Председатель СКР Александр Бастрыкин 15 марта взял на личный контроль расследование инцидента, поручив представить доклад о ходе проверки.

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Управление Роспотребнадзора по Челябинской области готовит иск к авиакомпании «Победа» в пользу инвалида-колясочника, которого не пустили в самолет. Как сообщили URA.RU 15 марта в пресс-службе ведомства, оно будет добиваться возмещения убытков и морального вреда. «Управление собирает документы в интересах гражданина искового заявления о возмещении убытков и морального вреда. Нарушение прав потребителя выражается отказом в оказании услуг», — уточнили URA.RU в Роспотребнадзоре. Нарушение отмечено по статье 107 ВК РФ. Иск готовится по признакам одностороннего расторжения договора перевозчиком. Ивана Вершка не пустили на борт 4 марта в аэропорту Шереметьево. Специалист «Победы» счел емкость батареи электрической коляски слишком большой и отказал инвалиду в перелете. Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова вступилась за мужчину и направила обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову и руководителю федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктору Басаргину. Председатель СКР Александр Бастрыкин 15 марта взял на личный контроль расследование инцидента, поручив представить доклад о ходе проверки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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